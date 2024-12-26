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Дергачева Светлана



26.12.2024 Наследницу легендарной Abbyy отобрали у турок и вновь сделали российской. Иностранцам оставили крошечную долю в 1% 1
26.12.2024 Content AI изменила структуру собственности 1
10.12.2024 Редактор ContentReader PDF и документные сканеры Avision будут поставляться совместно 1
03.09.2024 ECM-платформа Documino совместима с IDP-платформой ContentCapture 1
29.08.2024 Производитель оборудования для инженерных систем «Ридан» выбрал ContentReader Server для импортозамещения зарубежного ПО 1
21.08.2024 IDP-платформа ContentCapture совместима с последней версией «Ред ОС» 1
05.08.2024 Content AI интегрирует IDP-технологии в модульную платформу DocTrix от вендора i-Sys 1
26.07.2024 Искусственный интеллект упростил добавление новых типов документов в IDP-платформу ContentCapture 1
23.07.2024 Решение компании Content AI для интеллектуальной обработки документов совместимо с серверной ОС «СберТеха» 1
15.07.2024 Content AI поставила решение для серверной обработки документов транспортной группе FESCO 1
10.07.2024 Решения Content AI получили статус ИИ-продуктов в реестре отечественного ПО 1
31.05.2024 «Инферит» (ГК Softline) и Content AI подтвердили совместимость ContentReader PDF с ОС «МСВСфера АРМ 9» 1
25.04.2024 IDP-платформа ContentCapture совместима с ОС Astra Linux 1
11.04.2024 АЛРОСА выбрала ContentReader PDF для замещения иностранного ПО 1
04.04.2024 Серверное решение для потоковой обработки документов ContentReader Server доступно на Linux 1
28.03.2024 OCR-технологии Content AI будут использоваться в решениях для управления процессами и данными Docsvision 1
21.03.2024 Многофункциональный OCR SDK для разработчиков ContentReader Engine совместим с операционной системой «Ред ОС» 1
06.02.2024 Разработчик ИИ-решений Content AI удвоил годовую выручку по итогам 2023 года 1
01.02.2024 «Ростелеком» перешел на российский софт для работы с PDF-документами 1
18.01.2024 Продукт ContentReader Server ИИ-разработчика Content AI включен в реестр отечественного ПО 1
11.01.2024 ИТ-Тренды 2024 года по версии «Руссофт» 1
18.12.2023 Редактор ContentReader PDF совместим с ОС «Альт» 1
11.12.2023 Многофункциональный редактор ContentReader PDF совместим с ОС Astra Linux 1
04.12.2023 X5 Group внедрила российские ИИ-технологии для анализа неструктурированных данных 1
27.11.2023 Решение для интеллектуальной обработки информации ContentCapture стало кросс-платформенным 1
30.10.2023 Решения Content AI для интеллектуальной обработки информации включены в репозиторий ассоциации «Финтех» 1
29.08.2023 Content AI и «Алми партнер» подтвердили совместимость своих флагманских продуктов. 1
17.07.2023 В новой версии ContentCapture от Content AI появилась функция распознавания русского рукописного текста  1
10.07.2023 «Ланит» и Content AI договорились о развитии технологического партнерства 1
05.07.2023 Content AI присоединилась к Кодексу этики в сфере ИИ 1
29.06.2023 HR-холдинг Ventra внедрил систему умного поиска от ИИ-разработчика Content AI 1
01.06.2023 Content AI и Applite подтвердили совместимость редактора ContentReader PDF и ОС «Атлант» 1
17.05.2023 Универсальная платформа для интеллектуальной обработки информации ContentCapture включена в реестр российского ПО 1
19.04.2023 Редактор ContentReader PDF совместим с операционной системой «Ред ОС» 1
05.04.2023 Разработчик ИИ-решений Content AI будет развивать сотрудничество с интегратором «Юниксофт» 1
27.03.2023 ContentReader Engine включен в реестр российского ПО 1
22.03.2023 Редактор для работы с PDF-документами ContentReader PDF включен в реестр российского ПО 1
10.01.2023 Российская наследница Abbyy просит у властей 258 миллионов, чтобы импортозаместить ПО самой Abbyy 1
11.11.2022 Российская наследница Abbyy стала принадлежать туркам 1
07.06.2022 Компания РДТЕХ начала сотрудничество с Content AI 1

Публикаций - 41, упоминаний - 41

Дергачева Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

Content AI - Контент ИИ 75 41
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 6
Ред Софт - Red Soft 700 4
Крок - Croc 1777 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 2
Directum - Директум 1089 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 2
Abbyy Украина 11 2
Ростелеком 9700 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 2
Yandex - Яндекс 7339 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
8213 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Beorg - Биорг 112 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Ventra - Вентра 31 1
Юниксофт - Uniquesoft 21 1
Applite - Атлант ГК 20 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 93 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
Т1 Иннотех 178 1
Рексофт - Reksoft 419 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Газпром нефть 618 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Сибур Холдинг - Сибур АГХК - Амурский ГХК - Амурский газохимический комплекс 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 5
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 41
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 26
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 9
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 5
Электронный документ - Electronic document 1454 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 4
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
Оцифровка - Digitization 4540 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 3
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1588 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 980 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5893 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 25
Linux OS 9936 23
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 20
Content AI - ContentCapture 27 16
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 27 11
Microsoft Windows 15656 11
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 6
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 5
Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect 329 5
Abbyy FlexiCapture 163 4
IBM Datacap 8 4
Kofax Ascent Capture 12 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
Directum Ario 43 2
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 2
Abbyy Screenshot Reader 6 2
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 2
Microsoft Office Excel 1197 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
Atlassian - Confluence 113 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 202 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 203 1
Beorg Smart Vision 34 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex Tracker 13 1
Syntellect Tessa 42 1
Smart Engines - Smart Document Engine 33 1
Обращения граждан 227 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 121 1
Рустамов Рустам 412 3
Волков Иван 4 3
Бочарова Елена 14 2
Ян Давид 67 2
Петухов Илья 7 2
Сажин Олег 9 2
Терещенко Вадим 14 2
Мартынов Олег 3 2
Мухин Василий 7 2
Елисеев Антон 1 1
Ереемев Сергей 1 1
Федюкин Юрий 9 1
Арлазаров Владимир 227 1
Горюнов Виктор 7 1
Васильев Павел 14 1
Елисеев Дмитрий 13 1
Ефросинин Юрий 2 1
Терещенко Елена 3 1
Орлов Станислав 48 1
Бышов Алексей 2 1
Катаев Глеб 1 1
Долгушин Артемий 1 1
Козина Татьяна 1 1
Соломенцев Александр 2 1
Иодковский Станислав 81 1
Серов Кирилл 6 1
Попов Борис 24 1
Варнавский Сергей 1 1
Минаков Сергей 1 1
Нуртдинов Айрат 1 1
Семенкин Максим 8 1
Матвеев Лев 64 1
Одинцов Дмитрий 113 1
Андреев Владимир 97 1
Бочерова Елена 31 1
Свириденко Андрей 97 1
Лебедев Алексей 23 1
Моргун Олег 8 1
Костин Сергей 36 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Турция - Турецкая республика 2351 4
Япония 13282 3
Китай - Тайвань 3984 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Кипр - Республика 550 2
Казахстан - Республика 5525 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 1
Индия - Bharat 5432 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Ближний Восток 2943 1
Европа 21767 1
Мьянма - Республика Союз - Бирма 117 1
Куба - Республика 362 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 24
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 15
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 157 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 3
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Английский язык 6634 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Энергетика - Energy - Energetically 5082 2
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Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
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Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 393 1
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Кодекс этики использования данных 41 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
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