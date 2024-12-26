Дергачева Светлана
Дергачева Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|Рустамов Рустам 412 3
|Волков Иван 4 3
|Бочарова Елена 14 2
|Ян Давид 67 2
|Петухов Илья 7 2
|Сажин Олег 9 2
|Терещенко Вадим 14 2
|Мартынов Олег 3 2
|Мухин Василий 7 2
|Елисеев Антон 1 1
|Ереемев Сергей 1 1
|Федюкин Юрий 9 1
|Арлазаров Владимир 227 1
|Горюнов Виктор 7 1
|Васильев Павел 14 1
|Елисеев Дмитрий 13 1
|Ефросинин Юрий 2 1
|Терещенко Елена 3 1
|Орлов Станислав 48 1
|Бышов Алексей 2 1
|Катаев Глеб 1 1
|Долгушин Артемий 1 1
|Козина Татьяна 1 1
|Соломенцев Александр 2 1
|Иодковский Станислав 81 1
|Серов Кирилл 6 1
|Попов Борис 24 1
|Варнавский Сергей 1 1
|Минаков Сергей 1 1
|Нуртдинов Айрат 1 1
|Семенкин Максим 8 1
|Матвеев Лев 64 1
|Одинцов Дмитрий 113 1
|Андреев Владимир 97 1
|Бочерова Елена 31 1
|Свириденко Андрей 97 1
|Лебедев Алексей 23 1
|Моргун Олег 8 1
|Костин Сергей 36 1
|Тараканов Дмитрий 51 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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