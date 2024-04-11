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АЛРОСА выбрала ContentReader PDF для замещения иностранного ПО

АЛРОСА, российская алмазодобывающая компания, будет использовать отечественный редактор ContentReader PDF для работы с PDF-документами. Компания планирует полностью перейти на российский продукт в течение 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Content AI.

При выборе решения для замены ранее установленного иностранного софта специалисты АЛРОСА протестировали несколько продуктов. Наиболее полную функциональность и соответствие требованиям компании показал ContentReader PDF от российского разработчика решений для интеллектуальной обработки информации Content AI.

ContentReader PDF – многофункциональный редактор с широким набором инструментов для работы с PDF-документами. Пользователи могут решать различные задачи редактирования текста внутри одного приложения: вносить изменения в содержание, оставлять пометки и комментарии, добавлять изображения, создавать интерактивные формы.

В 2024 г. запланирована поэтапная установка ContentReader PDF в офисах компании и дочерних обществ. Использовать редактор будут около 600 сотрудников АЛРОСА.

«С PDF–документами работают специалисты многих подразделений АЛРОСА. Для эффективного обеспечения бизнес-процессов и документооборота нам необходим надежный и безопасный инструмент, который позволит решать разнообразные задачи с файлами этого формата. Мы отметили универсальность и многофункциональность редактора ContentReader PDF. Продукт не уступает иностранному софту, который использовался ранее, и позволяет закрывать все потребности профильных специалистов», — отметила Софья Таблина, руководитель проекта отдела по импортозамещению АЛРОСА.

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Импортонезависимость

«ContentReader PDF входит в реестр отечественного ПО и рекомендован для замещения иностранного софта в работе с PDF-документами. Сегодня мы развиваем продукт в соответствии с запросами российских пользователей и уделяем большое внимание задаче совместимости редактора с операционными системами на базе Linux. Таким образом мы помогаем крупному бизнесу и госорганизациям формировать новый ИТ-ландшафт на основе отечественных решений», — отметила генеральный директор Content AI Светлана Дергачева.

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Content AI (ООО «Контент ИИ») – российский разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации. Content AI использует всемирно признанные технологии распознавания текста, классификации документов и обработки естественного языка для крупного бизнеса, государственных организаций и частных клиентов. Content AI входит в реестр аккредитованных организаций Минцифры России. Все продукты Content AI включены в реестр отечественного ПО.

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