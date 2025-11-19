Получите все материалы CNews по ключевому слову
Таблина Софья
СОБЫТИЯ
|19.11.2025
|АЛРОСА переходит на отечественный архиватор ARZip 1
|26.04.2024
|АЛРОСА переходит на отечественный архиватор 1
|11.04.2024
|АЛРОСА выбрала ContentReader PDF для замещения иностранного ПО 1
