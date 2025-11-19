АЛРОСА переходит на отечественный архиватор ARZip

Компания ARinteg, разработчик российского архиватора ARZip, адаптировала свое решение под требования АЛРОСА – алмазодобывающей компании. В рамках перехода на отечественное программное обеспечение ARZip поставлен в 20 структурных подразделений АЛРОСА. Об этом CNews сообщили представители ARinteg.

«Для эффективной работы с архивными файлами, которые ежедневно используют специалисты наших подразделений, нам был необходим современный и надежный инструмент, — отметила Софья Таблина, руководитель направления Центра импортозамещения АЛРОСА. — После тщательного анализа отечественных решений мы остановили свой выбор на архиваторе ARZip, который сейчас внедряется в инфраструктуру компании после всех доработок по итогам тестирования и опытной эксплуатации».

ARZip совместим со всеми популярными российскими операционными системами, демонстрирует высокую эффективность сжатия данных. При этом он позволяет компаниям не только решить задачу по импортозамещению офисного ПО, но и усилить информационную безопасность.

Архиватор ARZip – решение в Реестре отечественного ПО, которое сочетает классические функции работы с файловыми архивами с функциональностью противодействия утечкам данных. ARZip интегрируется с DLP-системами, позволяя им автоматически контролировать содержимое запароленных архивов – одного из распространенных каналов утечек конфиденциальной информации, что облегчает работу служб информационной безопасности и снижает риски, связанные с человеческим фактором.

«АЛРОСА — один из наших ключевых заказчиков, и мы ориентируемся на него при построении дорожной карты дальнейшего развития ARZip», — сказал представитель ARinteg.

Компания ARinteg продолжает развивать ARZip с учетом поступающей обратной связи от клиентов и в ближайших версиях ARZip планируется обеспечить: поддержку российских криптографических алгоритмов для соответствия повышенным требованиям защиты данных; добавление функций оркестрации для управления и мониторинга крупных инсталляций, что повысит удобство работы администраторов и эффективность контроля архивируемой информации; расширение интеграции с DLP-системами и СЗИ других типов (песочницами, DCAP-системами и др.).

Кроме того, в решении будут оптимизированы процедуры запаковки и распаковки данных, увеличено количество поддерживаемых сценариев использования для оптимизации бизнес-процессов.