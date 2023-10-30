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Решения Content AI для интеллектуальной обработки информации включены в репозиторий ассоциации «Финтех»

Российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI включил свои флагманские продукты в репозиторий ассоциации «Финтех» (репозиторий АФТ). Единый реестр отраслевого ПО призван аккумулировать разработки специализированного софта для компаний финансового сектора, соответствующие требованиям технологического суверенитета

Content AI включила в репозиторий АФТ ContentCapture, универсальную платформу для интеллектуальной обработки информации. Решение востребовано организациями финансовой отрасли. Российские банки, ипотечные, лизинговые и другие компании используют ContentCapture для обработки входящей бумажной документации. Так, с помощью интеллектуальной платформы они могут автоматизировать ввод данных из платежных документов, поручений и требований в банковские информационные системы. Также в репозиторий АФТ вошел ContentReader Server, корпоративное серверное решение для потокового распознавания и преобразования файлов в PDF и другие электронные редактируемые форматы.

Для включения в отраслевой реестр ИТ-решения должны соответствовать нормативным требованиям регуляторов, демонстрировать высокое качество работы в части безотказности, распределенности и других характеристик, а также обладать отраслевой функциональностью для решения различных задач в области автоматизации процессов.

Content AI разрабатывает решения на основе технологий распознавания текста, классификации документов и обработки естественного языка для крупного бизнеса, государственных организаций и частных клиентов. Продукты компании включены в реестр отечественного ПО и рекомендованы для импортозамещения.

«Компании финансового сектора традиционно являются наиболее технологически продвинутыми. Они заинтересованы в использовании самого современного софта для автоматизации бизнес-процессов. Решения Content AI, основанные на собственных интеллектуальных технологиях, адаптированы к требованиям российского рынка и могут закрыть весь пул задач по обработке документов для банков и других финансовых организаций», — сказала генеральный директор Content AI Светлана Дергачева.

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«Включение в репозиторий АФТ инновационных продуктов Content AI позволит финансовым организациям выбрать высокотехнологические отечественные ИТ-решения для реализации задач цифровой трансформации и достижения технологического суверенитета. Использование в решениях Content AI технологий искусственного интеллекта для обработки финансовых и иных документов вносит значимый вклад в решение стратегической задачи повышения уровня внедрения искусственного интеллекта в финансовой отрасли», — отметил руководитель управления развития технологий ассоциации «Финтех» Олег Моргун.

Ассоциация развития финансовых технологий (ассоциация «Финтех») создана в 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников отечественного финансового рынка. На площадке АФТ ведется экспертная работа по ключевым вопросам в области финансовых технологий и инноваций.

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