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Моргун Олег


УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 ПАК «Боцман Клик» включен в Репозиторий ИТ-решений для финансовой отрасли 1
13.03.2024 Компании смогут оборудовать гибридный офис модулем «Линк Rooms» 1
22.02.2024 В технологической песочнице АФТ прошло тестирование микросервисной АБС «АРТ-Финтех» на серверных мощностях Yadro 1
05.02.2024 На площадке АФТ ВСК провела испытания решения для обучения нейросетей и ML-моделей на оборудовании Yadro 1
17.01.2024 Решения «ИнфоТеКС» включены в репозиторий «Ассоциации ФинТех» 1
30.10.2023 Решения Content AI для интеллектуальной обработки информации включены в репозиторий ассоциации «Финтех» 1
12.10.2023 Московская биржа и АФТ создали центр компетенций по безопасной разработке 1
18.10.2022 Подведены промежуточные итоги цифровизации и импортозамещения в России 1
25.09.2018 «Банк СОЮЗ» внедрил модуль управления стратегиями от компании SAS 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Моргун Олег и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 567 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13476 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 148 1
SAS Institute 1006 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5091 1
Microsoft Corporation 24959 1
AMD - Advanced Micro Devices 4351 1
SAP SE 5353 1
8593 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 577 1
Oracle Corporation 6777 1
1С-Битрикс - Bitrix 600 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 349 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 228 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 120 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 93 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Content AI - Контент ИИ 92 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 478 1
Ростелеком 10048 1
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 17 1
Yandex - Яндекс 7919 1
МегаФон 9437 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 131 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 419 1
Diasoft - Диасофт 957 1
Atomyze - Атомайз 23 1
ИКС 350 1
Logitech 422 1
Yealink Network Technology 72 1
Lenovo Group 2316 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7783 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1715 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 208 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 193 1
Связной ГК 1375 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 57 1
НСПК - Национальная система платежных карт 866 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 249 1
Русский стандарт Банк 457 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 152 1
МКБ - Московский кредитный банк 592 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1089 1
Ингосстрах СПАО 440 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 530 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 681 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1280 1
АльфаСтрахование СГ 334 1
ВТБ - Почта Банк 475 1
Совкомбанк ПАО 265 1
Кредит Европа банк 66 1
Ак Барс Банк 274 1
Абсолют Банк 236 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 54 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5044 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6138 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12254 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3049 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 163 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3185 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 188 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1033 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5643 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69490 7
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2468 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1395 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 710 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 436 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3304 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 894 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1445 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13172 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3050 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4439 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10881 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1867 2
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 81 2
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 51 2
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 37 1
SAS CS - SAS Credit Scoring for Banking 7 1
Kaspersky Internet Security 464 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1423 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 577 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 138 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 49 1
Росатом - Гринатом - Атом.Порт 17 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 111 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 163 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1461 1
Kaspersky Sandbox 7 1
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 43 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 224 1
Kaspersky Optimum Security 13 1
Microsoft Windows 16028 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 251 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 65 1
Content AI - ContentCapture 34 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 334 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 321 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2148 1
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 32 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 469 1
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 25 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Боцман - Боцман клик 13 1
Гаманюк Павел 3 1
Земсков Борис 2 1
Ульянычев Матвей 47 1
Киселёв Алексей 71 1
Кутузов Максим 21 1
Заманов Дмитрий 8 1
Заянц Илья 46 1
Журавлёва Надежда 9 1
Гонтарь Людмила 9 1
Мураховский Эдуард 38 1
Дорожко Алексей 6 1
Фадеев Виктор 4 1
Остроумов Максим 11 1
Лоран Анна 7 1
Останин Иван 5 1
Лессар Георгий 8 1
Левушкина Александра 2 1
Станкевич Лариса 1 1
Дергачева Светлана 50 1
Чистяков Алексей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 151133 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44585 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18054 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4136 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3254 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1753 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2847 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2085 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 960 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1526 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 112 1
ДНР - Мариуполь 27 1
Беларусь - Минск 657 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49774 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5101 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6061 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9421 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53283 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6920 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25085 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 378 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3702 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6016 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14406 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11383 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2846 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3268 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2209 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2599 1
Экономический эффект 1139 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1994 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 719 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1288 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 883 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2077 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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