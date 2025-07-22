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Моргун Олег
УПОМИНАНИЯ
Моргун Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 188 7
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1033 1
|Гаманюк Павел 3 1
|Земсков Борис 2 1
|Ульянычев Матвей 47 1
|Киселёв Алексей 71 1
|Кутузов Максим 21 1
|Заманов Дмитрий 8 1
|Заянц Илья 46 1
|Журавлёва Надежда 9 1
|Гонтарь Людмила 9 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Дорожко Алексей 6 1
|Фадеев Виктор 4 1
|Остроумов Максим 11 1
|Лоран Анна 7 1
|Останин Иван 5 1
|Лессар Георгий 8 1
|Левушкина Александра 2 1
|Станкевич Лариса 1 1
|Дергачева Светлана 50 1
|Чистяков Алексей 6 1
|РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373394, в очереди разбора - 748750.
Создано именных указателей - 178896.
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