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Левушкина Александра
УПОМИНАНИЯ
|27.06.2025
|На ProcessTech обсудили, как Process Mining и Task Mining меняют подход к эффективности бизнеса 1
|05.02.2024
|На площадке АФТ ВСК провела испытания решения для обучения нейросетей и ML-моделей на оборудовании Yadro 1
Левушкина Александра и организации, системы, технологии, персоны:
|Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 208 1
|Чистяков Алексей 6 1
|Моргун Олег 8 1
|Карнаух Павел 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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