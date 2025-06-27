Получите все материалы CNews по ключевому слову
Мезяева Екатерина
УПОМИНАНИЯ
|27.06.2025
|На ProcessTech обсудили, как Process Mining и Task Mining меняют подход к эффективности бизнеса 1
Мезяева Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 208 1
|ГПБ - Газпромбанк 1120 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44585 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151133 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373394, в очереди разбора - 748750.
Создано именных указателей - 178896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.