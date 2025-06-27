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Мезяева Екатерина


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 На ProcessTech обсудили, как Process Mining и Task Mining меняют подход к эффективности бизнеса 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Мезяева Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 186 1
Infomaximum - Инфомаксимум 43 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 148 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8978 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 208 1
ГПБ - Газпромбанк 1120 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 781 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 944 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10721 1
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Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 298 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 243 1
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Россия - РФ - Российская федерация 151133 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6061 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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