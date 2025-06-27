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Ляшенко Марина
УПОМИНАНИЯ
Ляшенко Марина и организации, системы, технологии, персоны:
|Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 208 1
|Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 1
|Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
|Сорокина Ольга 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368166, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177659.
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