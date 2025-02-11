Сорокина Ольга
Сорокина Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 199 8
|Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Retail Russia - Tele2 Ретейл 13 1
|O2 Consulting - O2Consulting 12 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4766 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3145 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 168 1
|ГосИнформСистемы 128 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144973 6
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43330 1
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