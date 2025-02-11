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Сорокина Ольга



11.02.2025 Страховой Дом ВСК завершает проект по переходу на российскую CVM платформу Data Marketing 1
12.11.2024 «Страховой Дом ВСК» внедрил Proceset для оптимизации бизнес-процессов 1
02.07.2024 Страховой дом ВСК с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» ускорил процесс урегулирования ДТП для автовладельцев 1
04.10.2023 ВСК защитит клиентов Tele2 от поломок телефонов, планшетов и компьютеров 1
18.05.2022 ВСК присоединилась к сервису «Цифровые банковские гарантии» на блокчейн-платформе «Мастерчейн» 1
25.04.2022 Приложение «ВСК страхование» доступно в AppGallery от Huawei 1
01.12.2021 ВСК внедрила искусственный интеллект в процесс онлайн-урегулирования страховых случаев по каско 1
10.06.2020 Как перестать тонуть в море документов и устранить риск потери клиентов 1
21.02.2020 Мобильное приложение «ВСК страхование» научилось распознавать документы клиентов 1
20.02.2019 ВСК обновила мобильное приложение «ВСК страхование» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Сорокина Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10278 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2906 1
ГЛОНАСС АО 192 1
Huawei 3945 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 360 1
PK Group - ПиКей Групп 1 1
Microsoft Corporation 24652 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 199 8
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Retail Russia - Tele2 Ретейл 13 1
O2 Consulting - O2Consulting 12 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4766 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3145 1
АФТ - Ассоциация Финтех 168 1
ГосИнформСистемы 128 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11178 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24226 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24222 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13579 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5289 2
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Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3406 2
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30859 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27917 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 156 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11992 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7420 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 218 1
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 44 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5383 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4705 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27634 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2143 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3884 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19493 1
Оцифровка - Digitization 4561 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12787 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 755 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1205 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7121 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7621 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2010 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 99 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12565 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21220 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1498 1
Google Android 14040 2
Apple iOS 7831 2
Samsung Galaxy 959 1
Infomaximum - Proceset Process mining 29 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2040 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2760 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 472 1
Huawei AppGallery 281 1
PK LegalTech 1 1
Microsoft Dynamics 365 132 1
Microsoft Office 365 941 1
Microsoft Teams - MS Teams 549 1
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Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 617 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 376 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4483 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 205 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7631 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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