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Приложение «ВСК страхование» доступно в AppGallery от Huawei

Мобильное приложение Страхового дома ВСК стало доступно в AppGallery – фирменном магазине приложений компании Huawei. Сервис предустановлен на всех устройствах бренда. Об этом CNews сообщили представители ВСК.

В приложении «ВСК Страхование» можно оформить различные страховые программы, провести самостоятельный осмотр автомобиля в процессе оформления каско, записаться к врачу по полису ДМС, пообщаться в чате с медицинским советником, дистанционно урегулировать страховой случай по каско, а также получить поддержку специалиста ВСК. В ближайшем будущем станет доступна телемедицина и электронный европротокол.

«Мы отмечаем рост популярности нашего мобильного приложения “ВСК страхование”: прирост пользователей составил свыше 20% относительно 2021 г. Сегодня клиенты выбирают такой современный формат дистанционного и оперативного диалога с ВСК: более 60% страховых случаев по каско урегулируются онлайн. Для нас стратегически важно быть максимально доступными нашим клиентам на всех технологических платформах смартфонов. Сегодня мы анонсируем выход приложения на новую площадку AppGallery от Huawei», – отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового дома ВСК.

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Страховой дом ВСК работает с 1992 г. и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. На сегодняшний день более 33 млн человек и 500 тыс. организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России.

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