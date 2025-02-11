Страховой Дом ВСК завершает проект по переходу на российскую CVM платформу Data Marketing

Страховой Дом ВСК завершил пилотный проект по импортозамещению, внедрив российскую платформу Data Marketing, которая заменила предыдущее решение SAS Marketing Automation (SAS MA). Этот шаг стал важным элементом стратегии компании и позволил автоматизировать ключевые процессы целевого маркетинга. Об этом CNews сообщили представители Data Marketing.

В рамках проекта система была интегрирована в управление заказчика и протестирована на ограниченной клиентской базе с использованием SMS и email-каналов. В ходе тестирования проверялись такие ключевые параметры, как функционал, удобство работы, скорость обработки запросов и возможные сложности при использовании. По итогам пилотного проекта Страховой Дом ВСК пришел к выводу, что российская платформа Data Marketing не только соответствует ожиданиям, но и превосходит их. Платформа автоматизации маркетинга обладает всеми необходимыми функциями для обеспечения текущих потребностей бизнеса клиента и отвечает требованиям ИТ-архитектуры. В результате было принято решение о полном переходе на новое решение, которое планируется завершить к концу I квартала 2025 г.

Платформа Data Marketing позволяет сегментировать клиентскую базу и настраивать автоматизированные, многошаговые, персонализированные маркетинговые кампании. В рамках работы открыт доступ ко всем функциям управления коммуникационной политики и шаблонам сообщений, а также возможность обработки потоковых событий, что обеспечивает взаимодействие с клиентами в режиме реального времени через различные точки контакта. Платформа предоставляет возможность глубокой аналитики и автоматизации процессов, что позволяет эффективно управлять жизненным циклом клиентов.

Ольга Сорокина, член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК: «Платформа Data Marketing открывает новые возможности для автоматизации взаимодействия с клиентами, что является ключевым фактором роста бизнеса. Мы уверены, что внедрение системы положительно скажется на наших финансовых и продуктовых показателях, а также позволит улучшить персонализацию предложений и интегрировать элементы машинного обучения для оптимизации затрат и повышения конверсии».

Ключевым достижением проекта стала не только полная автоматизация уже существующих процессов целевого маркетинга, включая интеграцию с каналами коммуникаций и сбор данных о действиях клиентов, запуск основных механик массовых адресных коммуникаций, но и значительное расширение возможности персонализации предложений для клиентов. Все предложения по страховым и информационным продуктам планируется перевести на платформу Data Marketing. Проект позволил реализовать принципиально новый подход к взаимодействию с нашими клиентами, что способствует росту числа примененных маркетинговых механик и увеличению охвата клиентов.

Антон Подшибякин, основатель Data Marketing: «Результаты пилотного проекта показали, что функциональность нашей платформы полностью покрывает текущие потребности страховой компании, открывает новые возможности для роста бизнеса и превосходит возможности зарубежного решения. При разработке нашего решения мы учитывали накопленную экспертизу и локальные особенности рынка, адаптировав нашу платформу под технологические особенности Российского рынка. Проведение пилотного проекта заняло четыре месяца, планируется полный переход на новое решение до конца первого квартала 2025 г. Автоматизация взаимодействия с клиентами является ключевым фактором роста бизнеса, что критически важно в текущих условиях. Таким образом, пилотный проект подтвердил нашу способность предоставлять высококачественные услуги и поддерживать партнерские отношения на уровне, соответствующем ожиданиям клиентов».