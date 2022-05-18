ВСК присоединилась к сервису «Цифровые банковские гарантии» на блокчейн-платформе «Мастерчейн»

Страховой дом ВСК первым среди страховых компаний присоединился к сервису «Цифровые банковские гарантии» на блокчейн-платформе «Мастерчейн», оператором которой является компания «Системы распределенного реестра».

Сервис «Цифровые банковские гарантии», созданный на платформе «Мастерчейн», позволит снизить операционные риски, исключить вероятность фальсификации банковской гарантии и сократить процесс ее выдачи с нескольких дней до нескольких часов. Процессы в «Мастерчейн» проходят в режиме реального времени и прозрачны для всех участников. Кроме того, сервис «Цифровые банковские гарантии» на базе блокчейна автоматизирует жизненный цикл банковской гарантии от выдачи до ее закрытия и исключит бумажный документооборот. Компания получит важные преимущества за счет интеграции «Мастерчейн» с казначейскими системами.

«ВСК активно работает на рынке электронных торгов и для нас крайне важно обеспечить для всех процессов, связанных с этим бизнес-сегментом, максимальную скорость, прозрачность и надежность. Платформа «Мастерчейн» создает доверенную среду, в которой процесс выпуска банковской гарантии происходит оперативно и без бумаги. А получение информации по уже выпущенным гарантиям позволит избежать дополнительных проверок. Мы ожидаем, что ускорение оценят и наши партнеры. Мы видим большой потенциал в использовании современных цифровых технологий и рассчитываем на развитие сотрудничества с компанией «Системы распределенного реестра» в этом вопросе», – отметила Ольга Сорокина, член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса страхового дома ВСК.

«Цифровизация страховых продуктов и бизнес-процессов компании – часть стратегии ВСК. Мы находимся в постоянном поиске новых возможностей, технологий, пилотируем всё, что отвечает поставленной цели. Сервис «Цифровые банковские гарантии» – это для ВСК первая «проба пера» в технологии блокчейн и мы положительно оцениваем этот опыт», – отметила Марина Ляшенко, руководитель лаборатории финтех и инноваций блока развития бизнеса страхового дома ВСК.

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«Мастерчейн» – сертифицированная блокчейн-платформа, которая предназначена для передачи между участниками цифровых ценностей и информации о них. Развитием платформы занимается компания «Системы распределенного реестра». «Мастерчейн» использует отечественные средства криптографической защиты информации, сертифицированные ФСБ России, и дает ее участникам гарантии безопасности совершения транзакций и обмена данными.