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УПОМИНАНИЯ
FinTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Назарова Анна 52 2
|Анохин Сергей 84 2
|Морошкин Александр 118 2
|Полуэктов Андрей 10 2
|Лузин Александр 7 2
|Наумченко Максим 5 2
|Жаркова Татьяна 21 1
|Ушкова Татьяна 9 1
|Еременко Руслан 7 1
|Кузьмичев Игорь 11 1
|Сорокина Ольга 13 1
|Ляшенко Марина 2 1
|Бахова Наталья 5 1
|Френкель Лев 51 1
|Малоземов Дмитрий 2 1
|Дьяков Дмитрий 1 1
|Мухина Юлия 1 1
|Зарипов Эдуард 2 1
|Сыкулев Андрей 84 1
|Димитров Илия 9 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Шадаев Максут 1058 1
|Путин Владимир 3253 1
|Яковлева Елена 13 1
|Мишустин Михаил 699 1
|Левашов Александр 90 1
|Глазков Александр 145 1
|Черников Алексей 53 1
|Милова Ирина 1 1
|Плуготаренко Сергей 85 1
|Леонова Светлана 1 1
|Кравцов Алексей 33 1
|Макаричев Александр 1 1
|Рябченков Денис 21 1
|Филиппов Александр 15 1
|Титов Дмитрий 15 1
|Леушев Андрей 73 1
|Медокс Ярослав 35 1
|Головченко Роман 3 1
|Ялунина Алена 1 1
|Economic Times 41 3
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 295 1
|Российская газета 274 1
|Times 630 1
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