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FinTech Банковская гарантия Bank guarantee


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 Сбербанк поможет предпринимателю заключить контракт с государством 1
10.12.2024 Высокая ключевая ставка может привести к череде банкротств российских ИТ-компаний 1
26.11.2024 «Точка» запустила банковские гарантии для предпринимателей, участвующих в закупках 1
27.06.2024 «Ростелеком» запустил в опытно-коммерческую эксплуатацию мультибанковский сервис предоставления банковских гарантий 1
24.05.2024 ПСБ обсудил с экспертами финансовые механизмы поддержки ИТ-отрасли 1
03.07.2023 «Диасофт» поможет банкам автоматизировать кредитование МСБ 1
28.11.2022 МКБ запустил цифровые банковские гарантии на блокчейн-платформе «Мастерчейн» 2
18.05.2022 ВСК присоединилась к сервису «Цифровые банковские гарантии» на блокчейн-платформе «Мастерчейн» 1
09.02.2022 «Крок» интегрировала Microsoft Teams в работу SBI Банка 1
11.01.2022 ВТБ выдал «Ростелекому» банковскую гарантию на блокчейн-платформе «Мастерчейн» 2
24.11.2021 Банк «Зенит» запустил обновленную продуктовую линейку по электронным банковским гарантиям 2
10.09.2021 Россия и Белоруссия отменят роуминг и соединят информационные системы 1
Как внедрять современные ИТ-решения еще быстрее и дешевле 1
11.06.2020 Компания «Синимекс» подвела итоги 2019 года 1
08.06.2020 Полноценная цифровая платформа предпринимателя появится в 2021 году 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
18.01.2019 «Абсолют Банк» выдал первую цифровую банковскую гарантию 1
14.06.2018 R-Style Softlab автоматизировала взаимодействие банка «Глобэкс» с электронной биржей банковских гарантий 1
05.03.2018 R-Style Softlab дополнила линейку решений RS-Connect новым модулем 1
22.02.2018 «Барс Груп» разработала портал «Сервис банковских гарантий» 1
20.02.2017 Меткомбанк автоматизировал работу с банковскими гарантиями с помощью R-Style Softlab 1
18.08.2016 «БСС-Безопасность» провела аттестационные испытания автоматизированной системы в «Коммерческом Индо Банке» 1
27.04.2015 Максут Шадаев: Век наката бюджетных денег в ИТ заканчивается 1
04.08.2009 У россиян грубо отобрали телеком-разрешения в Индии 1
06.04.2009 ByCell получила одобрение на инвестирование в Индию свыше $500 млн 1
03.04.2009 Индийские власти обманули русских связистов 1
15.01.2008 «Система» купила «лотерейный билет» за $620 млн 1
18.12.2006 Анонсирован 20-й релиз ИБС RS-Bank V.6 1

Публикаций - 28, упоминаний - 31

FinTech и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 663 4
Oracle Corporation 6763 4
ByCell 26 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3255 2
Ростелеком 9967 2
Diasoft - Диасофт 940 2
IBM - International Business Machines Corp 9478 2
Red Hat 1326 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 2
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 2
БАРС Груп 551 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
Системы распределенного реестра ООО 5 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 728 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 157 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13312 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 281 1
МегаФон 9339 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 95 1
8522 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
Alibaba Group 437 1
GitHub 882 1
Bitfury Group 25 1
BFT Group - Бона Фиде Инжиниринг 4 1
Hyperledger - Open Ledger Project 21 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 280 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 285 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 212 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
China Mobile 409 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
NTT Data - Itelligence AG 42 1
Цифровые активы 135 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 7 1
VeChain 4 1
NetDocuments 1 1
Integra 27 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7658 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2897 3
ГПБ - Газпромбанк 1111 3
МКБ - Московский кредитный банк 583 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 343 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1699 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Альфа-Банк 1801 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
Совкомбанк ПАО 262 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 485 2
Абсолют Банк 236 1
Глобэкс банк 47 1
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 19 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 206 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1079 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1258 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2538 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 946 1
Walmart - Wal-Mart Stores 385 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
Газпром ПАО 1371 1
Газпром нефть 644 1
Renault Groupe 160 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 132 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 531 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 48 1
Carrefour 23 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Barclays 121 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 379 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 65 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 110 1
US Bank 3 1
Ornua 2 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 27 1
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 1
Martine Jarlgaard 1 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4989 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3366 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3238 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 341 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2988 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 84 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6099 2
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 22 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 2
Судебная система Индии - Верховный суд Индии 32 2
Правительство Индии - FIPB - Foreign Investment Promotion Board - Совет по содействию иностранным инвестициям 21 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3125 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 718 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 242 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 58 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1406 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5079 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 998 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12124 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4641 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 112 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3038 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 205 1
Мосгортранс ГУП 123 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2595 1
Союзное государство России и Белоруссии 53 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 89 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 1
Правительство Индии - Резервный банк Индии - RBI - Reserve Bank of India - Центральный банк Индии - Государственный банк Индии - SBI - State Bank of India 11 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 185 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1454 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 68 1
OpenChain 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6311 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68619 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32094 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5558 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53334 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12902 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20983 7
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1530 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3987 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21201 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16291 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10734 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7704 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6932 4
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1317 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29267 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30694 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24958 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15208 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21942 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4200 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11795 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1348 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 598 2
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 285 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11531 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14123 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4311 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5974 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9702 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5902 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8409 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2509 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8118 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3852 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7595 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13027 2
ISO 20022 - стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли 30 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2269 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2639 2
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 92 2
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 5
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3331 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5471 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 71 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Loans 66 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 313 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1100 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 720 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Securities 68 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1021 1
Microsoft Office 3832 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2121 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 248 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1240 1
Apple iOS 7991 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5048 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 284 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 670 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 390 1
Tezos - Программная блокчейн-платформа 5 1
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 34 1
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 1
Hashgraph - Хэшграф - Альтернатива блокчейну - Распределенный реестр 3 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4735 1
1С:ERP Управление предприятием 626 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 182 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 21 1
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 33 1
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 34 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 1
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 71 1
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 26 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
XRP - Криптовалюта 15 1
Alibaba Tmail 10 1
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 1
IBM API Connect 10 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 530 1
IBM Digital Business Automation 5 1
Назарова Анна 52 2
Анохин Сергей 84 2
Морошкин Александр 118 2
Полуэктов Андрей 10 2
Лузин Александр 7 2
Наумченко Максим 5 2
Жаркова Татьяна 21 1
Ушкова Татьяна 9 1
Еременко Руслан 7 1
Кузьмичев Игорь 11 1
Сорокина Ольга 13 1
Ляшенко Марина 2 1
Бахова Наталья 5 1
Френкель Лев 51 1
Малоземов Дмитрий 2 1
Дьяков Дмитрий 1 1
Мухина Юлия 1 1
Зарипов Эдуард 2 1
Сыкулев Андрей 84 1
Димитров Илия 9 1
Брюквин Юрий 299 1
Шадаев Максут 1058 1
Путин Владимир 3253 1
Яковлева Елена 13 1
Мишустин Михаил 699 1
Левашов Александр 90 1
Глазков Александр 145 1
Черников Алексей 53 1
Милова Ирина 1 1
Плуготаренко Сергей 85 1
Леонова Светлана 1 1
Кравцов Алексей 33 1
Макаричев Александр 1 1
Рябченков Денис 21 1
Филиппов Александр 15 1
Титов Дмитрий 15 1
Леушев Андрей 73 1
Медокс Ярослав 35 1
Головченко Роман 3 1
Ялунина Алена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149805 13
Индия - Bharat 5556 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3151 3
Япония 13380 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17534 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13417 2
Беларусь - Белоруссия 5854 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44347 2
Украина 7681 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2923 2
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 91 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17912 1
Франция - Французская Республика 7905 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52654 1
Южная Корея - Республика 6740 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3551 1
Европа Восточная 3109 1
Ирландия - Республика 1018 1
Польша - Республика 1985 1
Сингапур - Республика 1874 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1758 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 428 1
Бразилия - Федеративная Республика 2402 1
Китай - Тайвань 4055 1
Испания - Королевство 3738 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1559 1
Узбекистан - Республика 1789 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 457 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 69 1
Эстония - Таллин - Ревель 61 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 121 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7765 1
Земля - планета Солнечной системы 10479 1
Норвегия - Королевство 1814 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 839 1
Монголия 355 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14272 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 629 1
Индия - Тамилнад - Ченнаи - Мадрас 60 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49412 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52851 14
Кредитование - Сrediting - Заём 6888 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16768 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6385 6
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Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 677 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3642 3
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19333 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30348 3
Кредитование - Рефинансирование 146 2
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24889 2
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ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 97 2
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1120 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10213 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7110 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8252 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2431 2
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Азартные игры - Лотерея 215 2
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6573 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1999 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4258 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 987 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 719 1
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Российская газета 274 1
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IDC FinTech Ranking 7 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 893 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 14 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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