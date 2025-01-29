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Якушева Елена
|29.01.2025
|«1С» отстояла 40 миллионов, которые у нее чуть не отняла «Почта России» 1
Якушева Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Плешаков, Ушкалов и партнеры Адвокатское бюро 1 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 992 1
|Совкомбанк ПАО 258 1
|Почта России ПАО 2120 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145613 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 1
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