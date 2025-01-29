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Якушева Елена



29.01.2025 «1С» отстояла 40 миллионов, которые у нее чуть не отняла «Почта России» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Якушева Елена и организации, системы, технологии, персоны:

8275 1
Плешаков, Ушкалов и партнеры Адвокатское бюро 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 992 1
Совкомбанк ПАО 258 1
Почта России ПАО 2120 1
Федеральное казначейство России 1783 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343473, в очереди разбора - 766171.
Создано именных указателей - 169791.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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