«1С» отстояла 40 миллионов, которые у нее чуть не отняла «Почта России»

Дочерняя структура «1С» через суд добилась запрета на перечисление банком гарантии по договору на предоставление услуг «Почте России». Госструктура хотела перечислить себе более 39 млн руб.



Иск «Почты» к «1С»

Как выяснил CNews, «Научно-производственный центр «1С»» (дочерняя структура фирмы «1С») через суд запретил «Почте России» забирать у него 39,8 млн руб.

Эта сумма находится на счету «Совкомбанка» в виде банковской гарантии, предоставленной по договору между «Почтой» и «1С». Банковская гарантия — способ обеспечения договора, при котором банк выдает по просьбе исполнителя обязательство уплатить заказчику определенную денежную сумму при предоставлении им требования о ее уплате.

ООО «Научно-производственный центр 1С» обратилось в суд 21 января 2025 г. для признания незаконным требования «Почты России» о выплате 39,8 млн руб., следует из картотеки Арбитражных дел Москвы.

При этом разработчик ПО потребовал принять обеспечительные меры для защиты своих интересов и запретить «Совкомбанку» исполнять требование «Почты России» о выплате этой суммы.

Представители «1С» отказались комментировать иск CNews. Представители «Почты России» на момент выхода материала на запрос не ответили.

В чем причина

Из материалов дела следует, что 27 января 2022 г. «Почта России» и «1С» заключили договор на работы по переходу автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета «Почты России» на программное решение «1С: Бухгалтерия предприятия КОРП». А 14 января 2025 г. банк получил от «Почты России» требование по банковской гарантии.

«1С» в суде указал, что «Почта России» «необоснованно пытается получить денежные средства». Это разработчик подтвердил тем, что сейчас продолжается приемка работ, и нет оснований для начисления пени. Помимо этого, «Почта» ранее не заявляла никаких требований о возмещении ему убытков, отмечают представители «1С» в суде.

© toxawww / Фотобанк Фотодженика Разработчик «1С» судится с «Почтой России»

Суд встал на сторону разработчика и наложил запрет «Совкомбанку» на исполнение требования по выплате банковской гарантии.

При этом в ноябре 2024 г. CNews также писал о другом судебном разбирательстве «Почты России» и «1С». Тогда «Почта России» пыталась отсудить 185 млн руб. с «Научно-производственного центра «1С»» за срыв сроков работ по контракту и нарушение обязанности по раскрытию информации о персонале.

Мнение юристов

«Банковская гарантия достаточно жесткий и формализованный инструмент в российском праве, направлен на защиту заказчика, — пояснила CNews Алина Хамматова, адвокат, советник адвокатского бюро «S&K Вертикаль». — Как правило, используется в договорах с авансированием и по госконтрактам, поскольку гарантия имеет своей целью максимально быстрое получение заказчиком исполнения в случае допущенного со стороны подрядчика нарушения».

Заказчик имеет право на получение выплаты, если наступили обстоятельства, с которыми соглашение связывает возможность получение выплаты, продолжает Хамматова. «К примеру, если банковской гарантией обеспечена неустойка в связи с нарушением сроков выполнения работ со стороны подрядчика, то заказчик (или как его называет закон — бенефициар) при наступлении такого обстоятельства предъявляет требование в банк (или иначе гарант), прикладывая заранее согласованный набор документов и сведений, против которого последний и производит выплату», — заключила она.

Основаниями для выплаты по банковской гарантии могут быть любые обстоятельства, в том числе не связанные с нарушением обязательства, например, расторжение госконтракта, рассказала CNews адвокат, партнер Адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Елена Якушева.

По ее словам, заказчик вместе с требованием должен представить документы по списку и форме, которые предусмотрены гарантией. Банк или иной гарант проверяет их по внешним признакам и принимает решение об осуществлении выплаты по гарантии либо об отказе в такой выплате.

Чем занимается «1С»

«Научно-производственный центр «1С»» был основан в 2004 г. Компания занимается внедрением ПО для государственных и бизнес-заказчиков.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания заключила 145 госконтрактов на общую сумму 12 млрд руб. Самый крупный по сумме контракт организация заключила Федеральным казначейством России. Ведомству оказывали услуги по обеспечению эксплуатации модуля ведения бюджетного (бухгалтерского) учета учреждений подсистемы учета и отчетности, подсистемы управления нефинансовыми активами, подсистемы управления оплатой труда государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Сумма контракта — 1 млрд руб.