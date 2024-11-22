Почта России пытается отсудить 185 миллионов у «дочки» «1С»

«Почта России» пытается отсудить 185 млн руб. с «Научно-производственного центра «1С»» за срыв сроков работ по контракту и нарушение обязанности по раскрытию информации о персонале.



Суд Почты России и «1С»

Как выяснил CNews, «Почта России» пытается взыскать 185 млн руб. с «Научно-производственного центра «1С»» (дочерняя структура фирмы «1С»). Исковое заявление «Почта России» подала в Арбитражный суд Москвы 10 сентября 2024 г. На момент написания данного материала первое судебное заседание еще не проводилось.

Судя по судебному документу о принятии дела к рассмотрению, причинами иска послужили срывы сроков работ и нарушение обязанности по раскрытию информации о персонале, в рамках контракта, заключенного между организациями.

По номеру контракта, указанному в судебных документах, CNews удалось его найти. Судя по его карточке на сайте госзакупок, «Почта России» в конце сентября 2021 г. планировала переход на типовое программное решение «1С: Зарплата и управление персоналом». На работы было выделено 341,7 млн руб., а завершить их планировали к 7 октября 2024 г.

«Почта России» «Почта России» судится с «дочкой» «1С» из-за сорванного контракта

С «Научно-производственного центра «1С»» требуют 96 млн руб. за просрочку основных работ по контракту, 21 млн. за просрочку исправления найденных недоработок и 508 тыс. руб. в качестве неустойки за нарушение обязанности по раскрытию информации о персонале. И 68 млн руб. в качестве штрафа за нарушение условий контракта. Письмо об отказе от договора «Почта России» отправляла 20 июня 2024 г.

Представители «Научно-производственного центра «1С»» отказались дать комментарии, а «Почта России» на момент выхода материала не ответила на запрос.

Что думают судебные эксперты

Как показывает практика, даже при наличии доказательств допущенных со стороны исполнителя нарушений, достаточных как для расторжения контракта, так и для начисления неустойки за его нарушения, суды склонны к снижению размера подлежащих удовлетворению требований. «По общему правилу суды исходят из принципов соразмерности заявляемых требований масштабам, характеру и последствиям допущенного нарушения и разумности. Иными словами, если размер требований явно нарушает эти принципы, даже соглашаясь с обоснованностью требований о выплате неустойки, суды чаще всего снижают ее размер» — пояснил судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев.

Что касается неустойки пункта судебного документа о «нарушении обязанности по раскрытию информации о персонале», вероятнее всего речь может идти о неисполнении требования заказчика к исполнителю о раскрытии информации о численности штата, числе привлеченных к выполнению работ по контракту сотрудников, наличии у них опыта и квалификации, соответствующего требованиям заказчика.

По словам эксперта начисление неустойки за нарушение такого требования в судебной практике встречается довольно редко.

Про участников суда

«Научно-производственного центра «1С»» был основан в 2004 г. Компания занимается реализацией крупных проектов по автоматизации управления с использованием системы программного обеспечения «1С: Предприятие 8», обслуживая интересы государственных структур и крупных коммерческих организаций.

По данным сервиса «Контур.Фокус», с 2011 г. компания участвовала в 198 госзакупках, из которых 143 раза успешно заключила контракт. На гостендерах «дочка» «1С» заработала более 11 млрд руб. Самый крупный по сумме контракт организация заключила Федеральным казначейством России. Ведомству оказывали услуги по обеспечению эксплуатации модуля ведения бюджетного (бухгалтерского) учета учреждений подсистемы учета и отчетности, подсистемы управления нефинансовыми активами, подсистемы управления оплатой труда государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Сумма контракта — 1 млрд руб.

«Почта России» — цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 330 тысяч сотрудников. Входит в перечень стратегических предприятий. В региональную сеть Почты России включены 42 тысячи отделений почтовой связи по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3,5 млрд почтовых отправлений.

Почта России является проводником почтовых, социальных, финансовых и цифровых услуг для населения, предоставляет сервис для компаний электронной торговли. Почта России усиливает присутствие на международном рынке. Офисы компании открыты в Китае и Германии, в Финляндии и Великобритании действуют места обмена почтой.

Стоит напомнить, что в 18 ноября 2024 г. CNews писал о суде «Почты России» с «Ростелекомом». «Почта России» не хотела платить за ремонт здания, которым обе компании владеют совместно, у нее отсудили 2 млн руб.