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Бухгалтерия Учётные системы Accounting systems Учетные решения Accounting Engine Финансовый учёт Информационная система финансового учета


Процесс обобщения финансовых данных, полученных из системы учетных записей организации


21.05.2020 Единая система бухучета и отчетности в Вологодской области переведена на ОС Astra Linux

ГК Astra Linux сообщила об успешном переводе всех компонентов Единой централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности Вологодской области (ЕЦИС), созданной на базе АС «Смета», на операционную систему специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» версии 1.6. Проект реал
10.02.2020 В Самарской области успешно завершен первый этап проекта централизации бюджетного учета и отчетности

сокращения затрат на ведение учета, улучшить качество выполнения учетных функций путём оптимизации документооборота. В Самарской области успешно завершен первый этап проекта централизации бюджетного учета и отчетности Для руководства региона доступны интерактивные аналитические отчеты на основе данных ЦИС в разрезе всех аспектов учета и отчетности, что позволяет отслеживать изменени
12.04.2019 В госсекторе Новосибирской области автоматизируют бюджетный учет

В Новосибирской области централизация учета и отчетности в госсекторе идет с 2016 года. В качестве пилотного проекта в Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области создана и с 1 января 2017 года введена в действ
18.04.2018 Автоматизация бухучета в регионах сокращает расходы бюджета

Каждый регион подходит к процессу централизации бухгалтерского учета и отчетности со своим опытом создания отраслевых центров учета, методологическими особенностями организационными и техническими возможностями. Эффективное решение Региональные информацион
15.02.2013 «Дженерал Тракс Груп» автоматизировал финансовый учет на базе «1С:Бухгалтерии 8»

Специализированный центр по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей «Дженерал Тракс Груп» (Тольятти) автоматизировал финансовый учет на базе программы «1С:Бухгалтерия 8. Проф». Система обеспечивает эффективность ведения финансового и кадрового учета и способствует достижению основной цели компании — оперативн
31.07.2012 Horze Russia автоматизирует финансовый учет на базе Microsoft Dynamics AX

Компания Horze Russia, российское представительство производителя амуниции и экипировки для конного спорта, автоматизирует финансовый учет на базе Microsoft Dynamics AX в соответствии с требованиями российского законодательства и корпоративными стандартами. Проект является международным и реализуется заказчиком сов
09.09.2011 УК «Аструм» автоматизировала бюджетирование и финансовый учет с помощью БИТ

так прокомментировал итоги проекта: «Мы довольны результатами внедрения. Программный продукт “1C:Управление корпоративными финансами” позволил нам объединить в информационной системе бюджетирование и финансовый учет 6 торговых комплексов. Программа помогает нам эффективно управлять финансами группы, а значит, повышать уровень обслуживания самих объектов. Сотрудничество с БИТ планируем продо
01.09.2010 Российская «дочка» Lanxess автоматизировала финансовый учет на базе Microsoft Dynamics AX с помощью GMCS

Компания GMCS сообщила о том, что российское подразделение немецкого химического концерна Lanxess – «Ланксесс» – автоматизировало финансовый учет на базе Microsoft Dynamics AX в соответствии с нормами российского законодательства и корпоративными стандартами финансовой отчетности. Концерн Lanxess AG является крупным произ
14.07.2010 «Союзснаб» автоматизирует финансовый учет на базе Microsoft Dynamics AX

алтинга», внедряемая система будет являться ключевым звеном в архитектуре корпоративной информационной системы, позволяющим осуществить полную поддержку процессов финансового учёта. На текущий момент финансовый учет ведется с помощью разрозненных учетных систем, в результате чего затягивается время на подготовку отчетности, а также появляются ошибки при консолидации данных. Внедрение DAX до
08.07.2010 «Гроссмейстер» запускает «лайт»-версию решения «Оперативный Финансовый Учет»: автоматизация бюджетирования без затрат на ПО

Компания «Гроссмейстер» объявила о запуске проекта по распространению программного комплекса «Оперативный Финансовый Учет» в версии «лайт» («ОФУ-лайт»). Программный комплекс «ОФУ-лайт» пр
23.03.2010 «Илим» внедряет систему учета и отчетности на базе решений SAP: завершён первый этап

Проектом консолидации отчетности по МСФО на базе решений SAP ERP и SAP SEM-BCS завершился первый этап долгосрочной программы по созданию корпоративной системы учета и отчетности предприятий Группы «Илим». Партнером по внедрению выступила компания BDO (Россия). Решение о старте проекта по внедрению новой системы на базе решения SAP SEM-BCS было принят
13.12.2006 Пенсионный фонд РФ развивает АИС бюджетного учета и отчетности

Пенсионный фонд РФ планирует реализовать проект по развитию АИС бюджетного учета и отчетности, используемой в исполнительной дирекции и региональных отделениях ПФР. В этих целях фонд проводит открытый конкурс №ПА-23–29/11986 по выбору поставщика ПО на платформе «

Публикаций - 291, упоминаний - 299

Бухгалтерия замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

7434 79
SAP SE 5038 39
Microsoft Corporation 23942 34
Инталев - Intalev 275 22
Oracle Corporation 6449 21
1С-Рарус 831 17
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 717 14
Криста НПО 71 14
Diasoft - Диасофт 658 13
IBM - International Business Machines Corp 9294 12
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 545 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1562 8
Парус Корпорация 537 7
SAP CIS - САП СНГ 840 7
Корус Консалтинг ГК 1129 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6520 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1117 6
ОТР ГК 206 6
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 290 6
Navicon - Навикон 276 5
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1152 5
Галактика - Корпорация 1435 5
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 610 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10492 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7469 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 521 4
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 330 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1391 4
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 351 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 940 4
Neoflex - Неофлекс 191 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 808 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2969 3
Softline - Софтлайн 2270 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4407 3
Т1 Сервионика - Servionica 223 3
Микротест 278 3
Хомнет Консалтинг 174 3
VK - Mail.ru Group 3265 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10244 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6281 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2553 7
НСПК - Национальная система платежных карт 669 7
Газпром нефть 534 5
РЖД - Российские железные дороги 1719 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 388 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6765 5
ГПБ - Газпромбанк 992 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 5814 4
Шереметьево Хэндлинг 19 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 468 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 890 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 156 4
Unicon - Юникон Консалтинг 38 3
МКБ - Московский кредитный банк 479 3
Альфа-Банк 1648 3
Илим Палп - Ilim Group 22 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 711 3
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 87 3
Ингосстрах СПАО 375 3
Роснефть НК - нефтяная компания 493 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 359 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 962 3
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 191 3
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 95 3
Почта России ПАО 1965 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1075 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 448 3
Holiday Inn - Холидей ИНН 85 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 609 3
Северсталь ПАО - Severstal 398 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 200 2
Евросеть 1402 2
АльфаСтрахование СГ 283 2
Газпром ПАО 1201 2
Volkswagen Group - VW 265 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 304 2
Протек - Центр внедрений 54 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 333 2
ПГК - Первая грузовая компания 174 2
Федеральное казначейство России 1627 23
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1722 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4802 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4007 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5440 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9973 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1242 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1635 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2584 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3199 6
Президент Российской Федерации 3960 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1284 5
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 53 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2855 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2117 4
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 36 3
Правительство Москвы 2135 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 733 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1690 3
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 123 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 857 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2895 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2524 3
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 169 3
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 42 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 321 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 149 3
РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 63 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 206 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1094 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2630 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2481 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1647 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 124 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 397 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1765 2
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 63 2
Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 52 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 114 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 5 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1386 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 237 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов 1 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 20 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 121 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2634 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 260 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 59 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27389 189
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56918 129
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5685 65
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11484 60
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8578 58
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42416 49
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ 1571 46
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10552 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14194 35
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14099 33
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1387 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18441 29
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9811 28
Управление финансами - Financial management 577 26
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27007 24
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет 2053 22
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11395 20
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление 2160 20
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17915 19
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8790 19
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10676 18
Управляемость - Manageability 1628 16
Проверка контрагентов 1683 15
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3977 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3969 14
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 2745 14
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3074 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23031 14
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3250 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9974 13
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3502 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6235 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18781 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9678 12
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1871 12
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 5222 12
Оцифровка - Digitization 4049 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8516 12
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 3845 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2142 35
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 915 26
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 896 25
Microsoft Dynamics 1178 22
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 554 17
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 823 12
Microsoft Office 3556 11
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 421 11
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 205 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2930 11
1С:ERP Управление предприятием 407 11
Инталев Корпоративный менеджмент 46 10
1С:УХ - 1С:Управление Холдингом 134 10
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 539 9
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 469 9
Microsoft Windows 2000 12494 8
Microsoft Windows 14860 8
Linux OS 8791 7
Криста НПО АС Смета 10 7
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 60 6
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 360 6
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 415 6
Microsoft SQL Server 1515 6
1С:Документооборот - 1С:ДО 207 6
Microsoft Office Excel 1115 5
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 207 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 486 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4433 5
Google Android 13132 5
1С:Консолидация 52 5
Microsoft SharePoint Server 694 4
Oracle Java - язык программирования 2835 4
Инталев Корпоративные финансы 46 4
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 83 4
Apple iOS 7168 4
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 290 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 201 4
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 235 3
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 29 3
SAP Business One - SAP B1 97 3
Булгаков Кирилл 69 4
Сухарев Игорь 6 4
Добровинский Александр 19 4
Путин Владимир 2870 3
Макаров Станислав 117 3
Нефёдов Станислав 6 3
Спиридонов Александр 41 3
Стоянов Алексей 25 3
Петунин Алексей 58 2
Семенов Александр 124 2
Григорян Гагик 8 2
Сивцев Илья 94 2
Коростелев Павел 22 2
Лукутина Елена 13 2
Колесников Александр 21 2
Смирнов Александр 62 2
Пантелеев Илья 25 2
Красюков Дмитрий 43 2
Мылицын Роман 104 2
Жаворонков Максим 2 2
Кувшинников Олег 14 2
Макаревич Николай 10 2
Курочкин Алексей 14 2
Савельев Алексей 5 2
Натрусов Артем 235 2
Куликов Григорий 7 2
Мылицин Роман 3 2
Дробышевский Михаил 53 2
Иванова Елена 79 2
Глазков Александр 80 2
Денежкин Дмитрий 2 2
Савкин Владимир 39 1
Аитов Тимур 197 1
Никифорова Светлана 34 1
Дергунова Ольга 117 1
Греф Герман 378 1
Михайлов Эдуард 3 1
Клепиков Алексей 107 1
Козлов Дмитрий 22 1
Белоусов Сергей 236 1
Россия - РФ - Российская федерация 129455 190
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40440 57
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13537 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50919 21
Европа 21565 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15861 13
Россия - СЗФО - Вологодская область 612 10
Казахстан - Республика 5167 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6642 8
Украина 7419 7
Беларусь - Белоруссия 4798 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1456 6
Россия - СФО - Иркутская область 957 6
Россия - Сибирь 2196 6
Россия - СФО - Новосибирск 3886 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13889 6
Россия - ЮФО - Республика Крым 816 5
Европа Восточная 3033 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1639 5
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1320 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1186 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1363 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1095 4
Германия - Федеративная Республика 12324 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 782 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2523 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1485 4
Россия - ПФО - Пензенская область 536 4
Россия - УФО - Челябинская область 1041 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1076 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2491 3
Россия - СФО - Кемеровская область 800 3
Финляндия - Финляндская Республика 3513 3
Италия - Итальянская Республика 4263 3
Россия - ПФО - Самарская область 1172 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 733 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 386 3
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 233 3
Канада 4758 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2450 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43927 163
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5448 120
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46578 76
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7282 49
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1522 45
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21739 41
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 692 30
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5701 29
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11660 29
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14689 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16070 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25556 24
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11551 23
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2348 23
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5356 22
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8761 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9780 19
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1198 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5353 18
Страхование - Страховое дело - Insurance 5357 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5862 17
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3570 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4936 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9132 16
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 366 15
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4593 15
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2838 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7469 14
Кредитование - Сrediting - Заём 6213 14
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 625 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6317 12
ЕПС - Единый план счетов 145 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10275 12
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1201 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4412 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4869 11
Логистика сбытовая - Сбыт 2269 11
Энергетика - Energy - Energetically 4611 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4640 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6831 9
Ведомости 688 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11061 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1263 2
23ABC News 170 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1448 2
Прайм - Агентство экономической информации 866 1
Forbes - Форбс 679 1
FT - Financial Times 1183 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5813 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 871 1
Rambler - Секрет фирмы 34 1
Казанский Портал - e-Kazan.ru 5 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2569 14
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7635 11
Gartner - Гартнер 3512 7
IDC - International Data Corporation 4881 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 276 2
BCG - Boston Consulting Group 102 1
Forrester Research 815 1
CNews Инновация года - награда 99 1
IDC FinTech Ranking 7 1
IDC Financial Insights 9 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 553 1
Ventana Research 7 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Wainhouse Research 40 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 515 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 774 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 186 2
БГУ - Белорусский государственный университет 29 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 139 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 95 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 13 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 17 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента 18 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 52 1
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 7 1
Постгрэдюэйт-РАУ ИПК ДПО АНО 1 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 113 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 22 1
КФУ - НИИ ММ - Институт математики и механики имени Н.И.Лобачевского - НИИММ - Научно-исследовательский институт математики и механики имени Н.Г. Чеботарёва 2 1
Минтранс РФ - Росжелдор - ИрГУПС - Иркутский государственный университет путей сообщения 8 1
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 9 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 166 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 68 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 209 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 636 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 108 1
МЭИ - Московский энергетический институт 100 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 64 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 53 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 56 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 232 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 208 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 144 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 413 1
РАН - Российская академия наук 1815 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 43 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 714 1
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