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Бухгалтерия Учётные системы Accounting systems Учетные решения Accounting Engine Финансовый учёт Информационная система финансового учета

Процесс обобщения финансовых данных, полученных из системы учетных записей организации

СОБЫТИЯ

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30.10.2023 «Диасофт» разрабатывает новое поколение продуктов класса «Учетные решения» (Accounting Engine)

Компания «Диасофт» начала разработку нового поколения продуктов класса «Учетные решения» (Accounting Engine), входящих в состав платформы развития Digital Q.Accounting. Для этих продуктов компания предлагает новый подход к внедрению, который станет более эффективным по сравнению с к
21.05.2020 Единая система бухучета и отчетности в Вологодской области переведена на ОС Astra Linux

ГК Astra Linux сообщила об успешном переводе всех компонентов Единой централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности Вологодской области (ЕЦИС), созданной на базе АС «Смета», на операционную систему специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» версии 1.6. Проект реал
10.02.2020 В Самарской области успешно завершен первый этап проекта централизации бюджетного учета и отчетности

сокращения затрат на ведение учета, улучшить качество выполнения учетных функций путём оптимизации документооборота. В Самарской области успешно завершен первый этап проекта централизации бюджетного учета и отчетности Для руководства региона доступны интерактивные аналитические отчеты на основе данных ЦИС в разрезе всех аспектов учета и отчетности, что позволяет отслеживать изменени
12.04.2019 В госсекторе Новосибирской области автоматизируют бюджетный учет

В Новосибирской области централизация учета и отчетности в госсекторе идет с 2016 года. В качестве пилотного проекта в Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области создана и с 1 января 2017 года введена в действ
18.04.2018 Автоматизация бухучета в регионах сокращает расходы бюджета

Каждый регион подходит к процессу централизации бухгалтерского учета и отчетности со своим опытом создания отраслевых центров учета, методологическими особенностями организационными и техническими возможностями. Эффективное решение Региональные информацион
15.02.2013 «Дженерал Тракс Груп» автоматизировал финансовый учет на базе «1С:Бухгалтерии 8»

Специализированный центр по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей «Дженерал Тракс Груп» (Тольятти) автоматизировал финансовый учет на базе программы «1С:Бухгалтерия 8. Проф». Система обеспечивает эффективность ведения финансового и кадрового учета и способствует достижению основной цели компании — оперативн
31.07.2012 Horze Russia автоматизирует финансовый учет на базе Microsoft Dynamics AX

Компания Horze Russia, российское представительство производителя амуниции и экипировки для конного спорта, автоматизирует финансовый учет на базе Microsoft Dynamics AX в соответствии с требованиями российского законодательства и корпоративными стандартами. Проект является международным и реализуется заказчиком сов
09.09.2011 УК «Аструм» автоматизировала бюджетирование и финансовый учет с помощью БИТ

так прокомментировал итоги проекта: «Мы довольны результатами внедрения. Программный продукт “1C:Управление корпоративными финансами” позволил нам объединить в информационной системе бюджетирование и финансовый учет 6 торговых комплексов. Программа помогает нам эффективно управлять финансами группы, а значит, повышать уровень обслуживания самих объектов. Сотрудничество с БИТ планируем продо
01.09.2010 Российская «дочка» Lanxess автоматизировала финансовый учет на базе Microsoft Dynamics AX с помощью GMCS

Компания GMCS сообщила о том, что российское подразделение немецкого химического концерна Lanxess – «Ланксесс» – автоматизировало финансовый учет на базе Microsoft Dynamics AX в соответствии с нормами российского законодательства и корпоративными стандартами финансовой отчетности. Концерн Lanxess AG является крупным произ
14.07.2010 «Союзснаб» автоматизирует финансовый учет на базе Microsoft Dynamics AX

алтинга», внедряемая система будет являться ключевым звеном в архитектуре корпоративной информационной системы, позволяющим осуществить полную поддержку процессов финансового учёта. На текущий момент финансовый учет ведется с помощью разрозненных учетных систем, в результате чего затягивается время на подготовку отчетности, а также появляются ошибки при консолидации данных. Внедрение DAX до
08.07.2010 «Гроссмейстер» запускает «лайт»-версию решения «Оперативный Финансовый Учет»: автоматизация бюджетирования без затрат на ПО

Компания «Гроссмейстер» объявила о запуске проекта по распространению программного комплекса «Оперативный Финансовый Учет» в версии «лайт» («ОФУ-лайт»). Программный комплекс «ОФУ-лайт» пр
23.03.2010 «Илим» внедряет систему учета и отчетности на базе решений SAP: завершён первый этап

Проектом консолидации отчетности по МСФО на базе решений SAP ERP и SAP SEM-BCS завершился первый этап долгосрочной программы по созданию корпоративной системы учета и отчетности предприятий Группы «Илим». Партнером по внедрению выступила компания BDO (Россия). Решение о старте проекта по внедрению новой системы на базе решения SAP SEM-BCS было принят
13.12.2006 Пенсионный фонд РФ развивает АИС бюджетного учета и отчетности

Пенсионный фонд РФ планирует реализовать проект по развитию АИС бюджетного учета и отчетности, используемой в исполнительной дирекции и региональных отделениях ПФР. В этих целях фонд проводит открытый конкурс №ПА-23–29/11986 по выбору поставщика ПО на платформе «

Публикаций - 358, упоминаний - 368

Бухгалтерия и организации, системы, технологии, персоны:

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ОТР ГК - ОТР 2000 227 6
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МегаФон 10742 5
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Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
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VK - Mail.ru Group 3602 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
НСПК - Национальная система платежных карт 948 8
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 7
Почта России ПАО 2370 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Альфа-Банк 1979 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Газпром нефть 725 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 5
Шереметьево Хэндлинг 50 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 4
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 4
Шанс Авто 7 3
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Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Ингосстрах СПАО 478 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 3
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 3
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Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 3
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 3
Unicon - Юникон Консалтинг 38 3
FinComBank - Финкомбанк АКБ 6 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
Morgan, Grenfell & Co - Морган Грэнфелл секьюритиз 4 2
Татнефть - Банк Зенит - Липецккомбанк 14 2
Федеральное казначейство России 1949 38
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 25
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
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Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
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МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 4
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 3
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 3
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 3
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 39 3
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Российский клуб финансовых директоров 32 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
ГосИнформСистемы 160 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов 1 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 153
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 87
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1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 46
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 28
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 26
1С:ERP Управление предприятием 841 22
Microsoft Dynamics 1197 22
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 20
Microsoft Office 4170 18
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 17
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 15
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 15
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 14
Microsoft Windows 16882 12
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 12
Linux OS 11533 11
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 11
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 11
Инталев Корпоративный менеджмент 49 11
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 8
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 8
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 8
Google Android 15243 7
Oracle Java - язык программирования 3469 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 7
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 7
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 7
Криста НПО АС Смета 10 7
Apple iOS 8583 6
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 106 6
1С:Консолидация 54 6
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 6
Парус Бюджет 71 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 5
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 5
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 24
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 22
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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