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Бухгалтерия Учётные системы Accounting systems Учетные решения Accounting Engine Финансовый учёт Информационная система финансового учета
Процесс обобщения финансовых данных, полученных из системы учетных записей организации
- Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт
- Международные стандарты финансовой отчетности
- Консолидированная финансовая отчётность
- Бухгалтерская Финансовая Отчетность
- Generally Accepted Accounting Principles
- Российские стандарты бухгалтерского учёта
- Учёт основных средств
- Отраслевые стандарты бухгалтерского учета
- Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета
- Субконто
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|30.10.2023
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«Диасофт» разрабатывает новое поколение продуктов класса «Учетные решения» (Accounting Engine)
Компания «Диасофт» начала разработку нового поколения продуктов класса «Учетные решения» (Accounting Engine), входящих в состав платформы развития Digital Q.Accounting. Для этих продуктов компания предлагает новый подход к внедрению, который станет более эффективным по сравнению с к
|21.05.2020
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Единая система бухучета и отчетности в Вологодской области переведена на ОС Astra Linux
ГК Astra Linux сообщила об успешном переводе всех компонентов Единой централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности Вологодской области (ЕЦИС), созданной на базе АС «Смета», на операционную систему специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» версии 1.6. Проект реал
|10.02.2020
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В Самарской области успешно завершен первый этап проекта централизации бюджетного учета и отчетности
сокращения затрат на ведение учета, улучшить качество выполнения учетных функций путём оптимизации документооборота. В Самарской области успешно завершен первый этап проекта централизации бюджетного учета и отчетности Для руководства региона доступны интерактивные аналитические отчеты на основе данных ЦИС в разрезе всех аспектов учета и отчетности, что позволяет отслеживать изменени
|12.04.2019
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В госсекторе Новосибирской области автоматизируют бюджетный учет
В Новосибирской области централизация учета и отчетности в госсекторе идет с 2016 года. В качестве пилотного проекта в Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области создана и с 1 января 2017 года введена в действ
|18.04.2018
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Автоматизация бухучета в регионах сокращает расходы бюджета
Каждый регион подходит к процессу централизации бухгалтерского учета и отчетности со своим опытом создания отраслевых центров учета, методологическими особенностями организационными и техническими возможностями. Эффективное решение Региональные информацион
|15.02.2013
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«Дженерал Тракс Груп» автоматизировал финансовый учет на базе «1С:Бухгалтерии 8»
Специализированный центр по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей «Дженерал Тракс Груп» (Тольятти) автоматизировал финансовый учет на базе программы «1С:Бухгалтерия 8. Проф». Система обеспечивает эффективность ведения финансового и кадрового учета и способствует достижению основной цели компании — оперативн
|31.07.2012
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Horze Russia автоматизирует финансовый учет на базе Microsoft Dynamics AX
Компания Horze Russia, российское представительство производителя амуниции и экипировки для конного спорта, автоматизирует финансовый учет на базе Microsoft Dynamics AX в соответствии с требованиями российского законодательства и корпоративными стандартами. Проект является международным и реализуется заказчиком сов
|09.09.2011
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УК «Аструм» автоматизировала бюджетирование и финансовый учет с помощью БИТ
так прокомментировал итоги проекта: «Мы довольны результатами внедрения. Программный продукт “1C:Управление корпоративными финансами” позволил нам объединить в информационной системе бюджетирование и финансовый учет 6 торговых комплексов. Программа помогает нам эффективно управлять финансами группы, а значит, повышать уровень обслуживания самих объектов. Сотрудничество с БИТ планируем продо
|01.09.2010
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Российская «дочка» Lanxess автоматизировала финансовый учет на базе Microsoft Dynamics AX с помощью GMCS
Компания GMCS сообщила о том, что российское подразделение немецкого химического концерна Lanxess – «Ланксесс» – автоматизировало финансовый учет на базе Microsoft Dynamics AX в соответствии с нормами российского законодательства и корпоративными стандартами финансовой отчетности. Концерн Lanxess AG является крупным произ
|14.07.2010
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«Союзснаб» автоматизирует финансовый учет на базе Microsoft Dynamics AX
алтинга», внедряемая система будет являться ключевым звеном в архитектуре корпоративной информационной системы, позволяющим осуществить полную поддержку процессов финансового учёта. На текущий момент финансовый учет ведется с помощью разрозненных учетных систем, в результате чего затягивается время на подготовку отчетности, а также появляются ошибки при консолидации данных. Внедрение DAX до
|08.07.2010
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«Гроссмейстер» запускает «лайт»-версию решения «Оперативный Финансовый Учет»: автоматизация бюджетирования без затрат на ПО
Компания «Гроссмейстер» объявила о запуске проекта по распространению программного комплекса «Оперативный Финансовый Учет» в версии «лайт» («ОФУ-лайт»). Программный комплекс «ОФУ-лайт» пр
|23.03.2010
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«Илим» внедряет систему учета и отчетности на базе решений SAP: завершён первый этап
Проектом консолидации отчетности по МСФО на базе решений SAP ERP и SAP SEM-BCS завершился первый этап долгосрочной программы по созданию корпоративной системы учета и отчетности предприятий Группы «Илим». Партнером по внедрению выступила компания BDO (Россия). Решение о старте проекта по внедрению новой системы на базе решения SAP SEM-BCS было принят
|13.12.2006
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Пенсионный фонд РФ развивает АИС бюджетного учета и отчетности
Пенсионный фонд РФ планирует реализовать проект по развитию АИС бюджетного учета и отчетности, используемой в исполнительной дирекции и региональных отделениях ПФР. В этих целях фонд проводит открытый конкурс №ПА-23–29/11986 по выбору поставщика ПО на платформе «
Бухгалтерия и организации, системы, технологии, персоны:
|Булгаков Кирилл 133 6
|Путин Владимир 3454 5
|Добровинский Александр 48 4
|Сухарев Игорь 6 4
|Глазков Александр 151 3
|Спиридонов Александр 49 3
|Стоянов Алексей 56 3
|Макаров Станислав 118 3
|Нефёдов Станислав 6 3
|Куликов Григорий 7 2
|Жаворонков Максим 2 2
|Глазырина Мария 3 2
|Чариков Александр 17 2
|Кущев Дмитрий 4 2
|Кувшинников Олег 14 2
|Натрусов Артем 313 2
|Мылицын Роман 111 2
|Петунин Алексей 58 2
|Дворкович Аркадий 216 2
|Албычев Александр 168 2
|Семенов Александр 166 2
|Харитонов Александр 69 2
|Красюков Дмитрий 43 2
|Коростелев Павел 43 2
|Иванова Елена 83 2
|Макаревич Николай 13 2
|Смирнов Владимир 39 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Сивцев Илья 174 2
|Григорян Гагик 8 2
|Лукутина Елена 13 2
|Дробышевский Михаил 53 2
|Савельев Алексей 5 2
|Колесников Александр 27 2
|Пантелеев Илья 25 2
|Курочкин Алексей 17 2
|Мылицин Роман 4 2
|Денежкин Дмитрий 2 2
|Кожевников Александр 4 1
|Саволайнен Надежда 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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