Бухгалтерия Учётные системы Accounting systems Учетные решения Accounting Engine Финансовый учёт Информационная система финансового учета

«Диасофт» разрабатывает новое поколение продуктов класса «Учетные решения» (Accounting Engine) Компания «Диасофт» начала разработку нового поколения продуктов класса «Учетные решения» (Accounting Engine), входящих в состав платформы развития Digital Q.Accounting. Для этих продуктов компания предлагает новый подход к внедрению, который станет более эффективным по сравнению с к

Единая система бухучета и отчетности в Вологодской области переведена на ОС Astra Linux ГК Astra Linux сообщила об успешном переводе всех компонентов Единой централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности Вологодской области (ЕЦИС), созданной на базе АС «Смета», на операционную систему специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» версии 1.6. Проект реал

В Самарской области успешно завершен первый этап проекта централизации бюджетного учета и отчетности сокращения затрат на ведение учета, улучшить качество выполнения учетных функций путём оптимизации документооборота. В Самарской области успешно завершен первый этап проекта централизации бюджетного учета и отчетности Для руководства региона доступны интерактивные аналитические отчеты на основе данных ЦИС в разрезе всех аспектов учета и отчетности, что позволяет отслеживать изменени

В госсекторе Новосибирской области автоматизируют бюджетный учет В Новосибирской области централизация учета и отчетности в госсекторе идет с 2016 года. В качестве пилотного проекта в Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области создана и с 1 января 2017 года введена в действ

Автоматизация бухучета в регионах сокращает расходы бюджета Каждый регион подходит к процессу централизации бухгалтерского учета и отчетности со своим опытом создания отраслевых центров учета, методологическими особенностями организационными и техническими возможностями. Эффективное решение Региональные информацион

«Дженерал Тракс Груп» автоматизировал финансовый учет на базе «1С:Бухгалтерии 8» Специализированный центр по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей «Дженерал Тракс Груп» (Тольятти) автоматизировал финансовый учет на базе программы «1С:Бухгалтерия 8. Проф». Система обеспечивает эффективность ведения финансового и кадрового учета и способствует достижению основной цели компании — оперативн

Horze Russia автоматизирует финансовый учет на базе Microsoft Dynamics AX Компания Horze Russia, российское представительство производителя амуниции и экипировки для конного спорта, автоматизирует финансовый учет на базе Microsoft Dynamics AX в соответствии с требованиями российского законодательства и корпоративными стандартами. Проект является международным и реализуется заказчиком сов

УК «Аструм» автоматизировала бюджетирование и финансовый учет с помощью БИТ так прокомментировал итоги проекта: «Мы довольны результатами внедрения. Программный продукт “1C:Управление корпоративными финансами” позволил нам объединить в информационной системе бюджетирование и финансовый учет 6 торговых комплексов. Программа помогает нам эффективно управлять финансами группы, а значит, повышать уровень обслуживания самих объектов. Сотрудничество с БИТ планируем продо

Российская «дочка» Lanxess автоматизировала финансовый учет на базе Microsoft Dynamics AX с помощью GMCS Компания GMCS сообщила о том, что российское подразделение немецкого химического концерна Lanxess – «Ланксесс» – автоматизировало финансовый учет на базе Microsoft Dynamics AX в соответствии с нормами российского законодательства и корпоративными стандартами финансовой отчетности. Концерн Lanxess AG является крупным произ

«Союзснаб» автоматизирует финансовый учет на базе Microsoft Dynamics AX алтинга», внедряемая система будет являться ключевым звеном в архитектуре корпоративной информационной системы, позволяющим осуществить полную поддержку процессов финансового учёта. На текущий момент финансовый учет ведется с помощью разрозненных учетных систем, в результате чего затягивается время на подготовку отчетности, а также появляются ошибки при консолидации данных. Внедрение DAX до

«Гроссмейстер» запускает «лайт»-версию решения «Оперативный Финансовый Учет»: автоматизация бюджетирования без затрат на ПО Компания «Гроссмейстер» объявила о запуске проекта по распространению программного комплекса «Оперативный Финансовый Учет» в версии «лайт» («ОФУ-лайт»). Программный комплекс «ОФУ-лайт» пр

«Илим» внедряет систему учета и отчетности на базе решений SAP: завершён первый этап Проектом консолидации отчетности по МСФО на базе решений SAP ERP и SAP SEM-BCS завершился первый этап долгосрочной программы по созданию корпоративной системы учета и отчетности предприятий Группы «Илим». Партнером по внедрению выступила компания BDO (Россия). Решение о старте проекта по внедрению новой системы на базе решения SAP SEM-BCS было принят