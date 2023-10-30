«Диасофт» разрабатывает новое поколение продуктов класса «Учетные решения» (Accounting Engine)

Компания «Диасофт» начала разработку нового поколения продуктов класса «Учетные решения» (Accounting Engine), входящих в состав платформы развития Digital Q.Accounting. Для этих продуктов компания предлагает новый подход к внедрению, который станет более эффективным по сравнению с классическим. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Основные направления развития «Учетных решений»: в продуктах реализованы возможности не только для формирования учета, но и построения управленческой отчетности, дашбордов; помимо правил и процедур формирования проводок, в продуктах реализованы готовые наборы проводок, объединенные в бизнес-процессы.

Платформа развития Digital Q.Accounting позволяет консолидировать в организации финансовую информацию из различных источников и настраивать единые правила учета. В состав платформы входит продукт «Учетные фабрики», содержащий готовые бизнес-процессы по формированию проводок. Бизнес-процессы сгруппированы по стандартам учета (МСФО, РСБУ, управленческий учет и т. д.) и направлениям деятельности (кредиты, депозиты, кредитные карты, операции с ЦБ и т. д.).

Борис Калинич, архитектор платформы развития Digital Q.Accounting компании «Диасофт»: «На основе многолетнего опыта компания «Диасофт» обобщила потребности заказчиков: финансовые данные необходимо сделать максимально полезными для бизнеса. Ведение учета и построение управленческой отчетности в одном продукте позволяет организациям использовать актуальную, структурированную финансовую информацию для принятия управленческих решений. Например, таким образом можно оперативно проанализировать эффективность работы всей организации или отдельных подразделений, направлений бизнеса или конкретных продуктов».

Стандартный процесс внедрения продуктов класса «Учетные решения» (Accounting Engine) для всей организации может занимать несколько лет. Это масштабный проект, состоящий из множества этапов: от подготовительного обследования и формирования методологии до запуска в промышленную эксплуатацию. За время реализации проекта могут измениться структура и бизнес-потребности организации, законодательное регулирование. Первоначальная архитектура решения потребует серьезных доработок, и процесс еще более затянется.

Компания «Диасофт» предлагает принципиально другой, более эффективный подход к внедрению Accounting Engine.

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Борис Калинич: «Нужно выбрать одно из направлений учета, в рамках одного пилотного подразделения или филиала. Это могут быть зарплата, учет товаров и услуг, другие направления. Далее нужно внедрить продукты в составе платформы развития Digital Q.Accounting для создания конвейера в выбранной области: автоматизации извлечения, преобразования данных, построения отчетности. Пилотный проект займет два-три месяца, после чего его можно тиражировать на все подразделения. Потом можно выбрать другое направление учета и повторить процесс. Автоматизация учета и управленческой отчетности по отдельным блокам потребует меньше времени и трудозатрат по сравнению с классическим внедрением Accounting Engine. Такой подход предполагает высокую адаптивность решения к изменяющимся потребностям организации».

В зависимости от объема и характера задач можно внедрять как полное решение Accounting Engine, так и его отдельные компоненты для автоматизации конкретных процессов и бизнес-направлений.

Новое поколение продуктов класса Accounting Engine разрабатывается в микросервисной архитектуре на импортонезависимом технологическом стеке.