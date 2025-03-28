Получите все материалы CNews по ключевому слову
Чариков Александр
|28.03.2025
|Отечественный софт все дороже 1
|30.09.2024
|Энергетика России 2030: как импортозаместить информационные технологии 2
|10.09.2024
|«Русгидро» мигрирует с SAP на «1С» 1
|10.09.2024
|«РусГидро» импортозамещает SAP 1
|23.05.2024
|«РусГидро» расширяет импортозамещение в ИТ-сфере 1
|22.05.2024
|«Группа Астра» стала стратегическим партнером ПАО «РусГидро» 1
|04.04.2024
|«РусГидро» расширяет импортозамещение в ИТ-сфере 1
|01.03.2024
|«РусГидро» переводит финансовую отчетность и бизнес-планирование на российскую платформу 2
Чариков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Булгаков Кирилл 106 2
|Сивцев Илья 141 2
|Лобачев Константин 4 1
|Комов Владимир 16 1
|Ляпунов Игорь 123 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146681 7
|Европа 21855 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349590, в очереди разбора - 762004.
Создано именных указателей - 171813.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.