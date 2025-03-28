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Чариков Александр


28.03.2025 Отечественный софт все дороже 1
30.09.2024 Энергетика России 2030: как импортозаместить информационные технологии 2
10.09.2024 «Русгидро» мигрирует с SAP на «1С» 1
10.09.2024 «РусГидро» импортозамещает SAP 1
23.05.2024 «РусГидро» расширяет импортозамещение в ИТ-сфере 1
22.05.2024 «Группа Астра» стала стратегическим партнером ПАО «РусГидро» 1
04.04.2024 «РусГидро» расширяет импортозамещение в ИТ-сфере 1
01.03.2024 «РусГидро» переводит финансовую отчетность и бизнес-планирование на российскую платформу 2

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Чариков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1970 2
8349 2
SAP SE 5305 1
РусГидро ИТ сервис 16 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 207 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 1
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 20 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 237 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 46 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 962 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 240 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 172 1
IBM - International Business Machines Corp 9458 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 313 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 127 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 250 1
МСК Групп - Даком М 79 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 312 7
РусГидро - Богучанская ГЭС 12 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6011 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4578 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11844 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20007 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67559 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51682 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28263 4
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 758 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6751 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6213 2
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 132 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31277 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1391 2
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 319 2
Торговля - Funds transfer pricing - FTP - Трансфертное ценообразование - Трансфертное управление ресурсами 30 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14159 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3618 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 607 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 892 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6450 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1968 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21493 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10250 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25689 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 373 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5803 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11757 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11563 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1498 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 86 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 891 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2296 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 213 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 251 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 244 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 267 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 285 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 745 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 59 1
Linux OS 10109 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 353 1
Форсайт Бюджетирование 20 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
МСК Групп - Даком М - Space VDI 30 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 161 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 301 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 280 1
Булгаков Кирилл 106 2
Сивцев Илья 141 2
Лобачев Константин 4 1
Комов Владимир 16 1
Ляпунов Игорь 123 1
Россия - РФ - Российская федерация 146681 7
Европа 21855 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8750 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51830 4
Энергетика - Energy - Energetically 5166 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1652 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48633 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29599 3
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 658 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14684 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1291 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5866 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4190 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2884 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1923 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2960 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2443 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6026 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1925 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349590, в очереди разбора - 762004.
Создано именных указателей - 171813.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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