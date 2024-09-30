Разделы

Импортонезависимость
|

Энергетика России 2030: как импортозаместить информационные технологии

В рамках Российской энергетической недели РусГидро провело круглый стол «Развитие информационных технологий в энергетике», в котором приняли участие представители Минэнерго, Системного оператора, крупнейших электроэнергетических компаний России. Модератором круглого стола выступил заместитель генерального директора ПАО «РусГидро» Александр Чариков.

По словам Александра Чарикова, в настоящий момент РусГидро, как и все крупные энергетические компании России, активно реализует программу импортозамещения в сфере информационных технологий, следуя требованиям директив Правительства РФ и Указов Президента РФ, направленных на усиление технологической независимости страны. Одна из ключевых задач программы – к 2030 году перевести все значимые объекты критической информационной инфраструктуры компании, в том числе автоматизированные системы технологического управления, на доверенные российские программно-аппаратные комплексы (ПАК).

pcvr-295315.jpg

Участники дискуссии отметили, что в ходе импортозамещения IT-инфраструктуры энергокомпании сталкиваются с рядом сложностей. К ним можно отнести ограниченное предложение доверенных программно-аппаратных комплексов – сейчас лишь небольшая часть оборудования, включенного в соответствующий реестр, соответствует требованиям энергокомпаний. Практически все еще эксплуатируют зарубежное энергетическое оборудование и установки, и встает вопрос, как совместить с ними импортозамещенные ПАКи. Кроме того, сильно ограничена линейка сетевого оборудования (коммутаторы, маршрутизаторы), контроллерного оборудования, и зачастую оно не удовлетворяет техническим требованиям.

Важные вопросы, которые также обсудили участники круглого стола – источники финансирования программ импортозамещения ИТ, оптимальные подходы к расчету экономической эффективности ИТ-проектов до начала их реализации, разумную долю расходов на ИТ в общем объеме расходов.

Как Росрыболовство перешло на электронный ДСП-документооборот с СДУ «Приоритет» и СУБД Postgres Pro
Postgres pro

Однако, несмотря на существующие вызовы, энергетики продолжают реализацию программ импортозамещения, применяя гибкие подходы и активно сотрудничая с российскими производителями. Так, РусГидро активно ищет новые решения и сотрудничает с отечественными разработчиками для пополнения реестра доверенных программных комплексов и расширения их функциональных возможностей. Помимо этого, крупные компании разрабатывают собственные IT-решения с учетом специфических требований энергетической отрасли.

Участники круглого стола отметили высокий уровень взаимодействия энергокомпаний и регуляторов, который складывается в последнее время и позволяет конструктивно решать поставленные государством задачи. А также сошлись во мнении, что импортозамещение IT в электроэнергетике – это вопрос безопасности функционирования энергосистемы. Отсутствие зависимости от зарубежных поставщиков и технологий позволит обеспечить стабильную работу энергосистемы в условиях внешних вызовов, гарантировать бесперебойное энергоснабжение населения и предприятий, укрепить технологическую независимость страны.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Красовский, «Т1 Цифровая Академия»: Система обучения в России подстраивается под задачи работодателей

Знаменитый разработчик процессоров «Эльбрус» пошел по рукам. Введено внешнее управление, дальнейшая судьба покрыта мраком

Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore

Российский энергогигант меняет SAP на «1С» в системе управления активами

ГенИИ бизнес-диалога: как умные чат-боты меняют работу компаний

HeadHunter вернулся на биржу. Компания потратит 10 миллиардов на выкуп собственных акций

Конференции

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

6 российских сервисов-планировщиков на замену Notion: выбор ZOOM

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: