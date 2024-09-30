Энергетика России 2030: как импортозаместить информационные технологии

В рамках Российской энергетической недели РусГидро провело круглый стол «Развитие информационных технологий в энергетике», в котором приняли участие представители Минэнерго, Системного оператора, крупнейших электроэнергетических компаний России. Модератором круглого стола выступил заместитель генерального директора ПАО «РусГидро» Александр Чариков.

По словам Александра Чарикова, в настоящий момент РусГидро, как и все крупные энергетические компании России, активно реализует программу импортозамещения в сфере информационных технологий, следуя требованиям директив Правительства РФ и Указов Президента РФ, направленных на усиление технологической независимости страны. Одна из ключевых задач программы – к 2030 году перевести все значимые объекты критической информационной инфраструктуры компании, в том числе автоматизированные системы технологического управления, на доверенные российские программно-аппаратные комплексы (ПАК).

Участники дискуссии отметили, что в ходе импортозамещения IT-инфраструктуры энергокомпании сталкиваются с рядом сложностей. К ним можно отнести ограниченное предложение доверенных программно-аппаратных комплексов – сейчас лишь небольшая часть оборудования, включенного в соответствующий реестр, соответствует требованиям энергокомпаний. Практически все еще эксплуатируют зарубежное энергетическое оборудование и установки, и встает вопрос, как совместить с ними импортозамещенные ПАКи. Кроме того, сильно ограничена линейка сетевого оборудования (коммутаторы, маршрутизаторы), контроллерного оборудования, и зачастую оно не удовлетворяет техническим требованиям.

Важные вопросы, которые также обсудили участники круглого стола – источники финансирования программ импортозамещения ИТ, оптимальные подходы к расчету экономической эффективности ИТ-проектов до начала их реализации, разумную долю расходов на ИТ в общем объеме расходов.

Однако, несмотря на существующие вызовы, энергетики продолжают реализацию программ импортозамещения, применяя гибкие подходы и активно сотрудничая с российскими производителями. Так, РусГидро активно ищет новые решения и сотрудничает с отечественными разработчиками для пополнения реестра доверенных программных комплексов и расширения их функциональных возможностей. Помимо этого, крупные компании разрабатывают собственные IT-решения с учетом специфических требований энергетической отрасли.

Участники круглого стола отметили высокий уровень взаимодействия энергокомпаний и регуляторов, который складывается в последнее время и позволяет конструктивно решать поставленные государством задачи. А также сошлись во мнении, что импортозамещение IT в электроэнергетике – это вопрос безопасности функционирования энергосистемы. Отсутствие зависимости от зарубежных поставщиков и технологий позволит обеспечить стабильную работу энергосистемы в условиях внешних вызовов, гарантировать бесперебойное энергоснабжение населения и предприятий, укрепить технологическую независимость страны.