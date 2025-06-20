Разделы

ПО Цифровизация Импортонезависимость Искусственный интеллект axenix
|

НОТА и «РусГидро» планируют совместное развитие решений в области искусственного интеллекта

Вендор НОТА (входит в ИТ-холдинг «Т1») и «РусГидро» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнеры сосредоточатся на создании технологий, которые повысят эффективность энергетических компаний и укрепят суверенитет отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Соглашение предусматривает совместную работу над цифровыми решениями в области искусственного интеллекта и аналитики данных. Помимо этого, компании сфокусируются на работе в сфере технической поддержки и обеспечения бесперебойной работы корпоративных информационных систем. РусГидро также познакомится с продуктами и сервисами ИТ-холдинга «Т1» в целях их потенциального использования при реализации проектов по цифровой трансформации.

«Технологии и опыт вендора НОТА помогут «РусГидро» оптимизировать процессы и усилить конкурентоспособность в условиях глобального технологического перехода. Мы видим большой потенциал в совместных проектах и готовы предложить наиболее эффективные практики и продукты в области импортозамещения», — сказал Кирилл Булгаков, управляющий директор вендора НОТА, заместитель генерального директор ИТ-холдинга «Т1».

Денис Кучаев, EvaTeam: Мы сделали возможным тотальный отказ от Jira
цифровизация

«Мы давно и внимательно наблюдаем за развитием искусственного интеллекта с точки зрения применения его в энергетике, – сказад Александр Чариков, заместитель генерального директора ПАО «РусГидро». – В рамках форума мы подписали соглашение с одним из лидеров рынка решений ИИ и собираемся сфокусироваться на нескольких вопросах. Это прежде всего применение технологий искусственного интеллекта в организации закупочной деятельности. А также оптимизация процессов работы с локальными нормативными актами, инструкциями и другими внутренними документами; проверка проектной документации на соответствие СНиП, ГОСТ, сводным правилам и технической политике Группы РусГидро. Это хоть и не самые звучные, но на наш взгляд самые эффективные направления для ИИ с точки зрения реального сокращения трудозатрат. Также интересны чат-боты по внутренним сервисным услугам, поиск аномалий в энергопотреблении на собственные производственные и хозяйственные нужды, контроль соблюдения техники безопасности и регламентов технологических процессов. С точки зрения соблюдения требований регуляторов, видим очень важной тему ИИ-анализа документов на наличие персональных и других чувствительных данных для последующей организации их защиты».

Стороны также планируют участие в совместных мероприятиях для обмена опытом и продвижения российских технологических решений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение, мультиклауд и экспорт технологий: эксперты назвали основные тренды облачного рынка

Всемирно известный почтовый клиент Microsoft отныне абсолютно бесполезен. Outlook «падает» при попытке открыть письмо. Решения нет, одни костыли

Как подготовить ИТ-архитектуру к внедрению ИИ

В России создали ИИ для выявления поддельных документов, который «не имеет аналогов в мире»

Разработчик ПО для аналитики поделился кейсами в «Росатоме», «Еврохиме» и НЛМК

Самые «ленивые» программисты в мире гнездятся в США, ИИ пишет за них 30% кода. Россия тоже в лидерах

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще