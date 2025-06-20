НОТА и «РусГидро» планируют совместное развитие решений в области искусственного интеллекта

Вендор НОТА (входит в ИТ-холдинг «Т1») и «РусГидро» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнеры сосредоточатся на создании технологий, которые повысят эффективность энергетических компаний и укрепят суверенитет отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Соглашение предусматривает совместную работу над цифровыми решениями в области искусственного интеллекта и аналитики данных. Помимо этого, компании сфокусируются на работе в сфере технической поддержки и обеспечения бесперебойной работы корпоративных информационных систем. РусГидро также познакомится с продуктами и сервисами ИТ-холдинга «Т1» в целях их потенциального использования при реализации проектов по цифровой трансформации.

«Технологии и опыт вендора НОТА помогут «РусГидро» оптимизировать процессы и усилить конкурентоспособность в условиях глобального технологического перехода. Мы видим большой потенциал в совместных проектах и готовы предложить наиболее эффективные практики и продукты в области импортозамещения», — сказал Кирилл Булгаков, управляющий директор вендора НОТА, заместитель генерального директор ИТ-холдинга «Т1».

«Мы давно и внимательно наблюдаем за развитием искусственного интеллекта с точки зрения применения его в энергетике, – сказад Александр Чариков, заместитель генерального директора ПАО «РусГидро». – В рамках форума мы подписали соглашение с одним из лидеров рынка решений ИИ и собираемся сфокусироваться на нескольких вопросах. Это прежде всего применение технологий искусственного интеллекта в организации закупочной деятельности. А также оптимизация процессов работы с локальными нормативными актами, инструкциями и другими внутренними документами; проверка проектной документации на соответствие СНиП, ГОСТ, сводным правилам и технической политике Группы РусГидро. Это хоть и не самые звучные, но на наш взгляд самые эффективные направления для ИИ с точки зрения реального сокращения трудозатрат. Также интересны чат-боты по внутренним сервисным услугам, поиск аномалий в энергопотреблении на собственные производственные и хозяйственные нужды, контроль соблюдения техники безопасности и регламентов технологических процессов. С точки зрения соблюдения требований регуляторов, видим очень важной тему ИИ-анализа документов на наличие персональных и других чувствительных данных для последующей организации их защиты».

Стороны также планируют участие в совместных мероприятиях для обмена опытом и продвижения российских технологических решений.