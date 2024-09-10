«Русгидро» мигрирует с SAP на «1С»

«Русгидро» вместе с компанией холдинг «Т1» в рамках импортозамещения реализует совместный проект по разработке учетной системы на базе платформы «1С», который заменит используемую сегодня в компании SAP. Работа над проектом идет с февраля 2024 г.

SAP уходит в прошлое

Разработка учетной системы на базе платформы «1С», которая заменит используемую сегодня в компании SAP, ведется «Русгидро» с февраля 2024 г. вместе с компанией холдинг «Т1» в рамках импортозамещения. Об этом CNews сообщила компания «Русгидро».

«Русгидро» и вендор отечественного программного обеспечения «Нота» (холдинг «Т1») заключили соглашение о сотрудничестве. Партнеры планируют реализовать ряд проектов в сфере импортозамещения информационных технологий для повышения надежности цифровой инфраструктуры энергокомпании.

Назад к «1С»

Для «Русгидро» это не первый опыт замены зарубежной системы на отечественную. Как писал CNews, в 2023 г. в «Русгидро» в рамках программы импортозамещения CorpSoft24 совместно с «Т1 Инновации» внедрила систему управления персоналом (HRM) на базе отечественной платформы «1С:Предприятие». Она заменила систему управления персонала ИСУП на базе SAP HR, серьезно кастомизированную под требования законодательства РФ.

Интересно, что в 2014 г. SAP ERP сменила в «Русгидро» именно «1С», точнее – автоматизированную систему корпоративного учета и отчетности и финансово-экономического управления на базе «1С: Предприятие 8», развернутую во всех филиалах «Русгидро» в 2010 г.

С зарубежной ERP-системы на отечественную

Импортозамещение зарубежной ERP-системы для крупной энергетической компании требует глубокого анализа существующих бизнес-процессов и разработки эффективной информационной архитектуры. В рамках проекта специалистам «Т1» требуется создать единую информационную среду, способную интегрировать ключевые функциональные блоки для оптимизации управления ресурсами, повышения прозрачности финансовых операций и улучшения принятия решений.

Среди основных функциональных блоков системы: отчетность по РСБУ и МСФО, налоговый учет, налоговый мониторинг, трансфертное ценообразование, бюджетирование, аналитическая отчетность и т.п. Условиями сотрудничества предусмотрена также интеграция созданной платформы с АИС «Налог-3».

Проект как этап цифровой трансформации

«Переход на отечественную платформу 1С стал для нас важным шагом в реализации стратегии цифровой трансформации. – Рассказал Александр Чариков, заместитель генерального директора «Русгидро». – Проект призван обеспечить технологическую независимость от зарубежных поставщиков, повысить уровень информационной безопасности и создать единую интегрированную систему управления. В дальнейшем мы планируем использовать накопленный вместе с «Нота» опыт для реализации новых совместных проектов».

«Проект подразумевает комплексную модернизацию финансового управления компании с учетом отраслевой специфики и новых правил взаимодействия бизнеса с государством. Внедряя российские решения, отечественные предприятия не только повышают прозрачность финансовых операций, но и получают функциональные инструменты для управления процессами. Все вместе это обеспечивает их технологическую независимость», – подчеркнул Кирилл Булгаков, управляющий директор «Нота», заместитель генерального директора холдинг «Т1».