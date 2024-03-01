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«РусГидро» переводит финансовую отчетность и бизнес-планирование на российскую платформу

В «РусГидро» стартовал проект по замене зарубежной платформы финансовой отчетности и процессов бизнес-планирования IBM Cognos на российскую платформу «Форсайт. Бюджетирование».

Цель проекта – миграция существующих информационных систем «РусГидро» в составе нескольких модулей, автоматизированных с использованием иностранного программного обеспечения, на единую отечественную информационную платформу «Форсайт. Бюджетирование».

Процесс перехода с IBM Cognos на «Форсайт. Бюджетирование» будет завершен в 2025 г. На отечественное программное обеспечение будут переведены все крупные модули финансовой ИТ-системы энергохолдинга: модуль формирования консолидированной финансовой отчетности по МСФО; модуль для консолидации налоговой информации; модуль для автоматизации аналитической модели среднесрочного планирования; модуль для управления инвестиционными проектами и краткосрочными инвестиционными программами; модуль для автоматизации процессов сбора и моделирования сводных долгосрочных прогнозов и получения плановых и прогнозных показателей модели оценки; модуль для планирования, контроля и мониторинга независимых (банковских) гарантий и счетов компаний группы «РусГидро»; модуль проведения ежегодной инвентаризации расчетно-платежной системы группы.

«Отказ от импортного программного обеспечения является для нас ключевым сразу по нескольким причинам, – сказал заместитель генерального директора «РусГидро» Александр Чариков. – Прежде всего, это обеспечение информационной безопасности и защиты информации, не менее важным сегодня стала и технологическая независимость от иностранных поставщиков».

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По словам Александра Чарикова, уход иностранных компаний с российского рынка приводит к прекращению комплексной технической поддержки программного обеспечения со стороны производителя. Это существенно снижает возможности по развитию функционала информационных систем, потребность в котором регулярно возникает как со стороны пользователей, так и в связи с изменением законодательства. Только форсированный переход на отечественное программное обеспечение даст уверенность и гарантию в эффективном долгосрочном развитии цифровой инфраструктуры компании.

«РусГидро» входит в список стратегически важных компаний России, и этот проект является знаковым для компании «Форсайт», поскольку, решая амбициозные задачи такого крупного партнера, мы получаем дополнительную мотивацию для развития наших продуктов и обеспечиваем соответствие стандартов качества, к которому заказчик привык, – сказал генеральный директор компании «Форсайт» Владимир Комов. – Считаем такой симбиоз безусловным трендом успешности развития как для одной из крупнейших компаний нашей страны, так и для IT-отрасли и нашей компании в частности. Мы обладаем нужными компетенциями и выполним задачу в заданные сроки».

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