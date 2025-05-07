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Индексная книга (каталог) CNews*
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Комов Владимир



07.05.2025 Разработчик ПО для аналитики поделился кейсами в «Росатоме», «Еврохиме» и НЛМК 1
17.05.2024 Какие инновации в BI и корпоративной мобильности нужны рынку? 1
15.04.2024 Конференция Foresight Day 2024: инновации, модернизация, импортозамещение в бизнес-аналитике и корпоративной мобильности 1
02.04.2024 Конференция Foresight Day 2024: инновации, модернизация, импортозамещение в бизнес-аналитике и корпоративной мобильности 1
01.03.2024 «РусГидро» переводит финансовую отчетность и бизнес-планирование на российскую платформу 1
19.12.2023 «Ультиматек» дополнил продуктовый портфель решением «Форсайт. Аналитическая платформа» 1
10.05.2023 Foresight Day’2023: импортозамещение продолжается 1
28.04.2022 «Форсайт» представил новые продукты для миграции с зарубежных BI-решений 1
27.04.2022 «Форсайт» получил исключительные права на Prognoz Platform 1
12.09.2019 Лидеры рынка аналитики продолжают уверенно расти 1
16.04.2019 Бизнес-аналитика становится вершиной айсберга корпоративного импортозамещения 2
27.02.2019 В ГИС ТЭК зарубежный софт заменят ПО на платформе покойного «Прогноза» 1
06.07.2017 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков BI-решений 1
30.06.2017 Рейтинг BI 2017: лидер сменился, надолго ли? 1
07.06.2017 «Форсайт» представила на ПМЭФ-2017 отечественную платформу бизнес-аналитики Prognoz Platform 1
05.06.2017 «Форсайт»: «Умный регион» начинается с внедрения ИТ в госуправлении 2
25.04.2017 «Форсайт» провел партнерскую конференцию Prognoz Platform Day 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Комов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 175 17
SAP SE 5326 4
Softline - Софтлайн 2954 4
KrIT - КРИТ 29 4
Крок - Croc 1784 3
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 138 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 225 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2033 2
Газпром информ - Информгаз 41 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 265 2
Saprun - Сапран групп 53 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 2
Diasoft - Диасофт 924 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 2
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 2
InterProCom - Интерпроком 44 2
АйДи - Технологии управления 46 2
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 61 2
IBM - International Business Machines Corp 9467 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 137 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2187 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 153 1
ФОРС - Центр разработки 643 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 51 1
Softline - Polymatica - Полиматика 178 1
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 43 1
BI Partner - БиАй Партнер 36 1
Qlever Solutions - Клевер Солюшнс 6 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 1
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 179 1
Pentaho 60 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 277 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 412 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 100 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 416 1
8436 1
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 6 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 300 1
Транснефть 307 2
Газпром нефть 634 2
Сургутнефтегаз - СНГ 271 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 213 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 272 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 315 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 121 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 209 1
Газпром ПАО 1362 1
SGCC - State Grid Corporation of China - Государственная электросетевая корпорация Китая - Государственная электроэнергетическая корпорация Китая 11 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 152 1
Восток-Сервис ГК 53 1
Lime Credit Group - LCGroup - Лайм-Займ МФК 1 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 141 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4351 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 241 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3204 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4933 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1981 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 84 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 86 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК 59 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 477 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3033 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 693 2
ГосИнформСистемы 133 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4854 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20466 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52443 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31674 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14078 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67622 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11477 7
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1886 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3268 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6830 4
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 283 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7636 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11682 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24701 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5529 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10375 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 595 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2222 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10574 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5276 2
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25924 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2243 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3691 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3161 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2208 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28776 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 565 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1242 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1958 2
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов - Интеллектуальная обработка текстов - Технология контекстного анализа - суммаризация 49 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 152 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 497 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5867 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8828 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3930 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3804 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9515 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4494 1
Форсайт Prognoz Platform 95 8
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 922 6
Форсайт Бюджетирование 20 4
Microsoft Office 3807 3
Форсайт Аналитическая платформа 12 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 743 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1020 1
Python - высокоуровневый язык программирования 995 1
Google Android 14221 1
Apple iOS 7943 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 856 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 797 1
НИИ СОКБ - SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 27 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 63 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 1
КриптоПро Ngate 16 1
Транснефть КИС ПО ПД - Планирование и отчетность по производственной деятельности группы 1 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1121 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3287 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1325 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
Microsoft Windows 15870 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 240 1
Microsoft Office Excel 1219 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1721 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 21 1
НКТ - Р7-Офис 404 1
Новые облачные технологии - МойОфис 805 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Gurobi Optimization - Gurobi Optimizer 7 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 1
Stafory - робот Вера 339 1
Кудрявцева Юлия 18 4
Шимановский Константин 5 4
Бачурин Олег 11 4
Пирожков Владимир 6 3
Лашин Ренат 73 2
Панченко Иван 151 1
Новак Александр 28 1
Массух Илья 234 1
Воронин Станислав 7 1
Крук Александр 2 1
Варивода Владимир 14 1
Ассур Олег 4 1
Лисицин Евгений 20 1
Татауров Никита 1 1
Мухаметдинов Шамиль 1 1
Ишханян Артур 1 1
Милюков Денис 12 1
Касаткина Ирина 2 1
Терещенко Максим 20 1
Макаревич Николай 13 1
Алтухов Леонид 19 1
Коник Леонид 4 1
Гонтарев Павел 96 1
Головкин Илья 1 1
Гимранов Ринат 122 1
Веретенцев Дмитрий 2 1
Воробьев Андрей 171 1
Савельев Кирилл 3 1
Абакумов Евгений 206 1
Горяйнов Андрей 51 1
Растопшин Павел 46 1
Чариков Александр 8 1
Титов Василий 3 1
Лавренко Юлия 1 1
Долгаль Олеся 1 1
Мишкин Денис 1 1
Михайлов Роман 4 1
Малюга Роман 2 1
Дружинина Наталья 2 1
Титов Борис 55 1
Россия - РФ - Российская федерация 148259 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44045 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17771 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14232 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1516 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7687 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17407 2
Беларусь - Белоруссия 5811 2
Азия - Азиатский регион 5606 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 708 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3350 1
Европа Центральная 266 1
Камбоджа - Королевство 151 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52525 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1518 1
Казахстан - Республика 5623 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2501 1
Африка - Африканский регион 3514 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14279 1
Земля - планета Солнечной системы 10458 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8994 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49044 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52372 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16657 5
Энергетика - Energy - Energetically 5211 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5903 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3348 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14031 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4756 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24690 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2494 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10145 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2508 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5056 2
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 273 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6328 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1262 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5000 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1511 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7623 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11185 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1564 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3595 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19114 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5964 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1231 1
Английский язык 6729 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9004 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1824 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1741 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 894 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1035 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7978 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 644 1
Образование в России 2289 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 741 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1420 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2285 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1117 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1106 1
ComNews - Медиа-бизнес 110 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8197 3
Gartner - Гартнер 3570 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3287 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 98 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 875 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
Создано именных указателей - 174501.
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