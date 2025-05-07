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Комов Владимир
Комов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 693 2
|ГосИнформСистемы 133 1
|WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
|Кудрявцева Юлия 18 4
|Шимановский Константин 5 4
|Бачурин Олег 11 4
|Пирожков Владимир 6 3
|Лашин Ренат 73 2
|Панченко Иван 151 1
|Новак Александр 28 1
|Массух Илья 234 1
|Воронин Станислав 7 1
|Крук Александр 2 1
|Варивода Владимир 14 1
|Ассур Олег 4 1
|Лисицин Евгений 20 1
|Татауров Никита 1 1
|Мухаметдинов Шамиль 1 1
|Ишханян Артур 1 1
|Милюков Денис 12 1
|Касаткина Ирина 2 1
|Терещенко Максим 20 1
|Макаревич Николай 13 1
|Алтухов Леонид 19 1
|Коник Леонид 4 1
|Гонтарев Павел 96 1
|Головкин Илья 1 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Веретенцев Дмитрий 2 1
|Воробьев Андрей 171 1
|Савельев Кирилл 3 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Горяйнов Андрей 51 1
|Растопшин Павел 46 1
|Чариков Александр 8 1
|Титов Василий 3 1
|Лавренко Юлия 1 1
|Долгаль Олеся 1 1
|Мишкин Денис 1 1
|Михайлов Роман 4 1
|Малюга Роман 2 1
|Дружинина Наталья 2 1
|Титов Борис 55 1
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|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
|Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 98 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 875 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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