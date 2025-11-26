ИТ-холдинг «Т1» и «Форсайт» объединяют усилия в области развития аналитики с применением ИИ

ИТ-холдинг «Т1» и российский разработчик программных продуктов для аналитики данных «Форсайт» заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере бизнес-аналитики, планирования и искусственного интеллекта. Ключевым направлением партнерства станет разработка решений, основанных на интеграции инструментов интеллектуального анализа данных. Об этом CNews сообщили представители «Форсайт».

«Платформа и продукты компании «Форсайт» включают большой диапазон возможностей для реализации высокотехнологичных проектов и являются перспективными российскими инструментами для разработки бизнес-приложений. Объединение технологических и методологических компетенций «Т1» и «Форсайт» поможет компаниям из разных сфер бизнеса повысить уровень корпоративных аналитических решений на импортонезависимом стеке», – сказал Сергей Голицын, руководитель направления «Т1 ИИ» (входит в ИТ-холдинг «Т1»).

Владимир Комов, генеральный директор «Форсайт», отметил, что стратегическое партнерство с таким признанным лидером российского ИТ-рынка, как «Т1», открывает возможности для создания инноваций на базе продуктов «Форсайт»: «Мы рассчитываем, что в партнерстве с «Т1» мы сможем воплотить в реальность наши новые идеи в области обработки данных и способствовать переходу бизнеса на импортонезависимый стек технологий. Наши разработки позволяют создавать высокопроизводительные аналитические системы под реальные задачи крупного бизнеса и строить импортонезависимую ИТ-архитектуру для эффективной работы с большими объемами данных».

Сотрудничество компаний также развивается и в рамках партнерской программы: на основании лицензионных соглашений ИТ-Холдинг «Т1» получает право поставлять и внедрять отечественные программные продукты, обеспечивая заказчикам полное сопровождение — от установки и настройки современных ИТ-решений до технической поддержки и обучения персонала. Такой формат работы гарантирует прозрачную модель лицензирования, защиту интеллектуальных прав и единый стандарт качества реализации проектов, соответствующий требованиям российского законодательства и отраслевых регуляторов.