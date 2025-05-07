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Чернов Игорь



07.05.2025 Разработчик ПО для аналитики поделился кейсами в «Росатоме», «Еврохиме» и НЛМК 1
08.10.2021 Первый клиентский семинар «Умный город. Росатом» прошел в Москве 1
23.08.2021 Онлайн-бизнес, ритейл и ИТ вошли в тройку самых популярных направлений у предпринимателей Москвы 1
20.08.2021 Онлайн-бизнес, ритейл и ИТ вошли в тройку самых популярных направлений у предпринимателей Москвы 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Чернов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 109 1
Диалог АНО 13 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 417 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 272 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2964 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 604 2
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 58 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 274 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 325 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1981 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2572 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 419 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2997 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4494 2
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7303 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4609 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1467 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3161 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 546 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24861 1
Lean Smart City - методология «Бережливый умный город» 8 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24703 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4947 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 777 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1455 2
Росатом РИР Умный город 7 1
Microsoft Office 3807 1
Росатом РИР - Навигатор образовательных возможностей 1 1
Форсайт Аналитическая платформа 12 1
Lenovo LSC - Lenovo Solution Centre 8 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 1
Сергунина Наталья 369 2
Фурсин Алексей 157 2
Лекомцева Елена 8 1
Комов Владимир 17 1
Бобылева Галина 1 1
Анайко Елена 2 1
Голубев Алексей 10 1
Гришин Дмитрий 209 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 2
Россия - РФ - Российская федерация 148266 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11185 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9005 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5002 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24692 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7900 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5214 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6149 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5761 2
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 159 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 535 2
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 154 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 511 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6328 2
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 81 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10146 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19114 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2172 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.
Создано именных указателей - 174398.
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