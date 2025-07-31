Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лекомцева Елена
УПОМИНАНИЯ
Лекомцева Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом РИР Умный город 7 1
|Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 1
|Lenovo LSC - Lenovo Solution Centre 8 1
|Росатом РИР - Навигатор образовательных возможностей 1 1
|Агафонова Яна 1 1
|Мирошников Евгений 7 1
|Голубев Алексей 10 1
|Гришин Дмитрий 209 1
|Шумилов Алексей 2 1
|Воропанов Сергей 3 1
|Чернов Игорь 4 1
|Бобылева Галина 1 1
|Колосов Илья 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375140, в очереди разбора - 748020.
Создано именных указателей - 179399.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.