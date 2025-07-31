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Лекомцева Елена


УПОМИНАНИЯ


31.07.2025 «Росатом» запустил в производство отечественный комплекс для контроля безопасности на дорогах 1
17.10.2023 Технологии «Росатома» помогают в развитии транспортной инфраструктуры столицы Удмуртии 1
15.08.2023 РИР приступили к реализации проекта развития ИТС Екатеринбурга 1
28.06.2023 «Росатом» и Белгород внедрят систему транспортного мониторинга 1
13.09.2022 «Росатом» и Белгородская область оснастят интеллектом дороги региона 1
14.07.2022 «Русатом инфраструктурные решения» и Вологда разработали систему мониторинга общественного транспорта 1
21.02.2022 «Русатом инфраструктурные решения» и Вологда приступили ко второму этапу внедрения интеллектуальной транспортной системы 1
08.10.2021 Первый клиентский семинар «Умный город. Росатом» прошел в Москве 1
13.09.2021 Росатом и Вологда оснастят интеллектом транспортную инфраструктуру города 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Лекомцева Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 111 8
Росатом РИР - Цифровые платформы и решения умного города 22 4
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 46 3
Росатом РИР - Росатом Логистика - Русатом Карго - Rusatom Cargo - Инфотранслогистик - Международная контейнерная логистика 4 1
Диалог АНО 13 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 44 3
X5 Group - Перекрёсток 587 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 423 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2069 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5628 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 103 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3174 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1426 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 334 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 432 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54317 8
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1374 8
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1494 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69712 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3255 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9036 4
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 845 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4223 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31013 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14110 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25238 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 937 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3702 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4324 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 557 1
Транспорт - АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 38 1
Транспорт - ИТС - Парковка - Intelligent automatic parking system, IPA - Intelligent Parking Assist System, IPAS - Advanced Parking Guidance System, APGS - Система автоматической парковки - Интеллектуальная помощь парковки - Парковочный автопилот - Умная 48 1
Пропускная способность - Bandwidth 1795 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14184 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11576 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28461 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16467 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8716 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 323 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5145 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12034 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2275 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4764 1
Lean Smart City - методология «Бережливый умный город» 8 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32569 1
Росатом РИР Умный город 7 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 1
Lenovo LSC - Lenovo Solution Centre 8 1
Росатом РИР - Навигатор образовательных возможностей 1 1
Агафонова Яна 1 1
Мирошников Евгений 7 1
Голубев Алексей 10 1
Гришин Дмитрий 209 1
Шумилов Алексей 2 1
Воропанов Сергей 3 1
Чернов Игорь 4 1
Бобылева Галина 1 1
Колосов Илья 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 151498 6
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 332 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 615 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 938 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 667 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 392 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4151 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 721 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 857 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2562 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19603 8
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 82 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2212 5
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1304 3
Энергетика - Energy - Energetically 5335 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1971 3
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 855 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3684 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53385 2
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 412 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9482 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11419 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1103 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30738 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2734 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10300 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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