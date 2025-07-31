«Росатом» запустил в производство отечественный комплекс для контроля безопасности на дорогах

Новый российский программно-аппаратный комплекс «Метеор» разработан, сертифицирован и запущен в промышленное производство компанией «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»). Комплекс предназначен для измерения скорости движения транспорта на дорогах и включает камеры собственного производства и соответствующее программное обеспечение. Его применение повышает уровень безопасности на дорогах. В настоящее время реализуется проект с использованием «Метеоров» на дорогах Краснодарского края.

«Метеор» — полностью отечественное решение с высокими метрологическими характеристиками. Оборудование и компоненты созданы на собственных производственных мощностях РИР. Решение моноблочное: внутри корпуса размещены видеокамера, процессорный модуль, климатический контроллер, модули навигации, времени и связи. К моноблоку могут подключаться до трех поворотных распознающих камер. Программное обеспечение также разработано собственными специалистами РИР.

Комплекс позволяет не только оперативно фиксировать скорость транспортных средств, но и контролировать дорожную обстановку для организации управления транспортными потоками. Оборудование прошло все необходимые процедуры и включено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции в шести модификациях. В Краснодарском крае поставлена модификация «МЕТЕОР PRO.01». Она может применяться как стационарно, так и в передвижном варианте, фиксируя все события, в том числе административные правонарушения правил благоустройства.

«Транспортная инфраструктура — критически важная для функционирования экономики, и внедрение отечественных решений — вопрос безопасности. «Метеор» по многим характеристикам превосходит зарубежные аналоги, совместим с действующими системами и может быть интегрирован в Интеллектуальную транспортную систему города или региона, а также в систему «Безопасный город», — отметила Елена Лекомцева, генеральный директор компании-разработчика комплекса «Городские технологии» (входит в РИР).