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Индексная книга (каталог) CNews*
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Городские технологии выставка-форум


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Резиденты «Сколково» договорились о запуске уникальной экосистемы «Умный здоровый дом» 1
06.12.2024 «Т-Банк» упростит вход в приложение «Городские парковки» с помощью T-ID 1
27.11.2023 Московский Политех стал технологическим партнером Центра роботизации технологий городского хозяйства в Сколково 1
29.07.2019 Компьютерное зрение: рынку предрекают бурный рост 1
03.08.2018 «Домодедово» и SITA подвели итоги внедрения eGates 1
13.04.2018 «Глобус-телеком» представил решение для «умных» городов 1
09.04.2018 Softline установит систему управления дорожным движением в Новосибирске 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Городские технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Горпарковки - Городские парковки 15 2
Ростелеком 10024 1
Yandex - Яндекс 7880 1
Softline - Софтлайн 3030 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 125 1
Google LLC 12007 1
Автодория 44 1
НАГ - NAG 19 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Ситилабс 44 1
ФИТ ГК 11 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 65 1
Ростех - Автоматика Концерн 1684 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова - Domodedovo Integration - Домодедово Интегрейшн 6 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 347 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1271 1
Пабло Итурралде 5 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3158 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12200 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4503 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 491 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1419 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69168 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4203 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32324 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21233 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8985 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16382 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30832 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5615 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 594 1
Транспорт - АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 38 1
eGate 8 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 595 1
Smart City - Умные остановки - Интеллектуальные остановки - интеллектуальный павильон автобусной остановки 17 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12472 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2896 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15562 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1704 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3030 1
Транспорт - ИТС - Парковка - Intelligent automatic parking system, IPA - Intelligent Parking Assist System, IPAS - Advanced Parking Guidance System, APGS - Система автоматической парковки - Интеллектуальная помощь парковки - Парковочный автопилот - Умная 47 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1893 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14156 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7811 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7076 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11700 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 454 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25034 1
Умные платформы 1781 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4165 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17462 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1368 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1103 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16441 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3581 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1337 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3019 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1796 1
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 656 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1183 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2262 1
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 94 1
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.СП ПАК 50 1
NtechLab FaceN 4 1
Технологии Распознавания - АвтоУраган АПК 11 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 21 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 242 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 273 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 33 1
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Краснов Дмитрий 6 1
Локоть Анатолий 1 1
Белоусов Руслан 11 1
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Бейгул Антон 1 1
Залуцкий Геннадий 2 1
Наливайко Антон 1 1
Бегус Виталий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150620 6
Россия - СФО - Новосибирск 4477 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44495 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1567 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3127 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1766 1
Бразилия - Федеративная Республика 2407 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14290 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 443 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 841 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 340 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 247 1
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Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 539 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4125 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 458 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 666 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1067 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 174 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 716 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1264 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9333 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3261 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4111 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4177 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5300 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10280 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5399 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 406 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1761 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2714 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16847 1
Quality of Life - Качество жизни 34 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5794 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2495 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 650 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30564 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4180 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49646 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 76 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1238 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 27 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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