«Городские технологии» разработают систему «умных» парковок в Челябинске

«Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») стал технологическим партнером мэрии Челябинска в создании системы управления городским парковочным пространством. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

Компания «Городские Технологии», входящая в контур управления РИР, поставит и установит программно-аппаратные комплексы фотофиксации собственного производства, программное обеспечение, разработает интернет-портал и мобильное приложение для жителей. В проекте будут применены исключительно отечественные решения, которые включены в Реестр российского программного обеспечения и радиоэлектронной продукции.



Организация парковочного пространства направлена на развитие общественного транспорта и обеспечение доступности парковок в центральной части города. Оператором системы платных парковок станет Челябинское муниципальное учреждение «Эксплуатация внешних инженерных сетей».

ИТ-решения РИР для организации парковочного пространства используются более чем в 10 городах страны, в том числе Белгороде, Новосибирске, Екатеринбурге.