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Индексная книга (каталог) CNews*
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Наливайко Антон

СОБЫТИЯ


07.10.2026 Московский Политех запускает пилот конструкторского бюро, где работают команды ИИ-агентов 1
27.11.2023 Московский Политех стал технологическим партнером Центра роботизации технологий городского хозяйства в Сколково 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Наливайко Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Пабло Итурралде 5 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3466 1
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2867 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7610 1
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 722 1
Теплов Павел 17 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48087 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34322 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4747 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 107 1
Городские технологии - выставка-форум 21 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
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