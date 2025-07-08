Резиденты «Сколково» договорились о запуске уникальной экосистемы «Умный здоровый дом»

Восьмого июля соглашение о совместной реализации проекта «Умный здоровый дом» подписали резиденты «Сколково»: ГК inSmart и компания «Нейротехнолоджи». Пилотный проект будет реализован на территории Челябинской области с объемом инвестиций 100 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Устройства экосистемы «Умный здоровый дом» позволяют управлять микроклиматом в помещении на основе обратной биологической связи. Система оценивает физические показатели здоровья человека, уровень его стресса, а также в состоянии покоя или бодрствования он находится. С помощью искусственного интеллекта в зависимости от показателей организма пользователя система настраивает микроклимат в помещении – от температуры и влажности до уровня освещенности в каждой комнате.

«Важным решением в проекте резидентов помимо очистки и обеззараживания воздуха является управление микроклиматом, что позволяет оптимизировать комфортность пребывания человека в помещении. Благодаря интеграции умного дома inSmart и сервиса "Нейротехнолоджи" будет разработано уникальное для российского рынка программно-аппаратное решение по созданию лечебного микроклимата. Стоит отметить, что "Сколково" традиционно поддерживает сотрудничество стартапов-участников по созданию и выводу на рынок совместных инновационных решений», - сказал Юрий Хаханов, директор направления «Городские технологии» Фонда «Сколково».

«Данный проект не имеет аналогов. С помощью довольно недорогих устройств мы получаем поразительные эффекты – например, повышение работоспособности человека увеличивается на 35% за счет поддержания в помещении здорового микроклимата во время сна», — сказал директор по развитию ГК inSmart Алексей Усков.

«Улучшение здоровья с помощью формирования среды, которая актуальна именно для конкретного человека называется предиктивной и персональной медициной. Наша система способна превратить жильё человека фактически в санаторий с индивидуально подобранным и целебным для него микроклиматом», — сказал oоснователь компании «Нейротехнолоджи» Юрий Корюкалов.

Проект рассчитан на три года. За это время планируется инвестировать в развитие системы 100 млн руб. и создать в Челябинске более 30 новых рабочих мест. Проект открывает новые возможности для рынка умного жилья, wellness-технологий и предиктивной медицины. В ближайшее время планируются первые пилотные внедрения в жилых и коммерческих помещениях.