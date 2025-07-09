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inSmart Инсмартавтоматика


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Резидент «Сколково» будет разрабатывать федеральные стандарты для Умного ИЖС 3
08.07.2025 Резиденты «Сколково» договорились о запуске уникальной экосистемы «Умный здоровый дом» 2
08.07.2025 Федеральные стандарты Умного ИЖС будут разработаны в Челябинской области 2
08.07.2024 Резидент «Сколково» и группа «Голос» построят совместное предприятие по реализации проектов для умных домов 2
07.07.2023 «Ростех» разработает инфраструктуру для беспилотников на Урале 1

Публикаций - 5, упоминаний - 10

inSmart и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3262 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 61 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1186 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 955 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3159 3
Правительство Челябинской области 72 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3170 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12208 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 334 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4659 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69199 5
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1885 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11985 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12481 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5090 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1487 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53891 2
Умные платформы 1781 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14000 1
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8988 1
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Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 640 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21249 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3100 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3272 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4231 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1523 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2668 1
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Курманов Анатолий 6 2
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Довженко Дмитрий 1 1
Хаханов Юрий 9 1
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Текслер Алексей 30 1
Сапрыкин Юрий 15 1
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Россия - УФО - Челябинская область 1312 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44506 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1630 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3081 1
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5795 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 877 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 283 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6071 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9197 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 198 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53127 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 24 1
Городские технологии - выставка-форум 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Создано именных указателей - 178277.
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