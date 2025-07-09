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inSmart Инсмартавтоматика
УПОМИНАНИЯ
inSmart и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3262 1
|Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 61 1
|Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1186 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 955 2
|Фетисов Игорь 14 2
|Курманов Анатолий 6 2
|Шпак Василий 247 2
|Довженко Дмитрий 1 1
|Хаханов Юрий 9 1
|Сибирский Юрий 4 1
|Текслер Алексей 30 1
|Сапрыкин Юрий 15 1
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