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Курманов Анатолий
УПОМИНАНИЯ
Курманов Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:
|Unicorn - Юникорн 51 2
|Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1343 1
|Ред Софт - Red Soft 835 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 1
|БАРС Груп 552 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1150 1
|1С 8551 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13407 1
|Yandex - Яндекс 7876 1
|МегаФон 9400 1
|Ростелеком 10023 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 954 1
|O2Consulting - О2Консалтинг 11 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7751 1
|Рустамов Рустам 461 1
|Кострицына Светлана 1 1
|Линьков Юрий 2 1
|Зарубин Юрий 8 1
|Зорин Александр 51 1
|Никитченко Анна 7 1
|Шиляев Павел 7 1
|Алексеев Антон 35 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370021, в очереди разбора - 748379.
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