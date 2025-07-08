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Курманов Анатолий


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Федеральные стандарты Умного ИЖС будут разработаны в Челябинской области 1
19.09.2024 Решения резидентов «Сколково» создадут цифровое будущее российских городов 1
10.11.2023 «Ред софт» и АНО «Центр компетенций «Умный город» объявили о партнерстве 1
24.03.2023 Завершается прием заявок на I Национальную премию за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» 1
16.03.2020 Более 70 цифровых решений определены на «цифровой прокачке» Ростовской области 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Курманов Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

Unicorn - Юникорн 51 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1343 1
Ред Софт - Red Soft 835 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 1
БАРС Груп 552 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1150 1
8551 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13407 1
Yandex - Яндекс 7876 1
МегаФон 9400 1
Ростелеком 10023 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 954 1
O2Consulting - О2Консалтинг 11 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7751 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 334 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5089 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12195 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3156 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6116 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4657 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 46 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53839 4
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1486 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21223 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6629 1
Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 117 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2272 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1265 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12469 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13057 1
Умные платформы 1780 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69148 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1908 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 722 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 54 1
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 129 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2295 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 54 1
Рустамов Рустам 461 1
Кострицына Светлана 1 1
Линьков Юрий 2 1
Зарубин Юрий 8 1
Зорин Александр 51 1
Никитченко Анна 7 1
Шиляев Павел 7 1
Алексеев Антон 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 150583 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44489 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1746 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 666 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7808 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1599 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3671 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53103 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5297 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1770 1
Национальный проект 337 1
Quality of Life - Качество жизни 34 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 274 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 925 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6655 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9324 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 136 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5781 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4109 1
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РАН ЮНЦ - Южный научный центр Российской академии наук 8 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 35 1
Цифровая прокачка региона 29 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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