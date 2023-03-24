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Продлен прием заявок на I Национальную премию за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город»

Победители в 30 персональных, специальных и отраслевых номинациях получат свои награды 13 апреля на торжественной церемонии вручения Национальной премии «Умный город» в Красноярске. По информации оргкомитета мероприятия, планируется награждение как регионов и муниципалитетов, реализовавших в 2019-2022 годах лучшие проекты для умных городов, так и вендоров использованных решений.

Деловая программа состоит из выставки достижений российских регионов и пленарного заседания, на котором представители федеральных министерств и ведомств совместно с институтами развития расскажут делегатам и гостям мероприятия о возможностях использования государственных мер поддержки для разработки и внедрения передовых инновационных цифровых и инженерных решений, направленных на достижение обязательных и дополнительных требований – Стандарт Умного города. С подробной информацией о Премии можно ознакомиться на официальном сайте.

Заместитель председателя оргкомитета по проведению ключевых мероприятий проекта Минстроя России «Умный город» Анатолий Курманов пояснил, что продление срока подачи заявок связано с тем, что «все больше российских компаний проявляют интерес к Национальной премии «Умный город». Мы видим, что все больше представителей бизнеса объединяются с органами власти для формирования, как заявок, так и выставочных стендов. Учитывая, что главное требование к заявке и стенду – простое подтверждение регионом или муниципальным образованием, решено пойти коллегам на встречу», – сказал он в своем комментарии.

По информации от Центра компетенций «Умный город» желание стать партнерами мероприятия уже изъявили предприятия государственной корпорации «Росатом», Группы компаний «Ситроникс», компании «Юникорн» и многие другие.

У вас еще есть возможность представить свои проекты по цифровизации городского хозяйства и войти в число победителей Национальной премии «Умный город», на вручении которой соберутся более 250 руководителей отраслей цифровой трансформации, строительства и ЖКХ практически из всех регионов России. Подать заявку можно всего за 3 простых шага:

  1. Ознакомиться на сайте мероприятия с положением о премии, номинациями и скачать форму заявки;
  2. Заполнить заявку и приложить к ней презентацию о вашем проекте;
  3. Согласовать вашу заявку с органом государственной или муниципальной власти, где реализован ваш проект и отправить ее с их служебной электронной почты на адрес оргкомитета info@forumsmartcity.ru до 25 марта текущего года.

Для участия в мероприятиях торжественной церемонии достаточно просто оформить заявку через сайт Премии.

Токен: Pb3XmBtzsredRZoR8JqfVVNboHANpcbYhFJ7xnLРекламодатель: ООО «Клуб Урбаниус»ИНН/ОГРН: 9723123152/1217700406010Сайт: https://forumsmartcity.ru/awards

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