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Умное ИЖС федеральный стандарт
УПОМИНАНИЯ
|09.07.2025
|Резидент «Сколково» будет разрабатывать федеральные стандарты для Умного ИЖС 1
|08.07.2025
|Федеральные стандарты Умного ИЖС будут разработаны в Челябинской области 2
Умное ИЖС федеральный стандарт и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 955 1
|Фетисов Игорь 14 2
|Курманов Анатолий 6 2
|Шпак Василий 247 2
|Сибирский Юрий 4 1
|Текслер Алексей 30 1
|Россия - УФО - Челябинская область 1312 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44506 2
|Россия - РФ - Российская федерация 150672 2
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