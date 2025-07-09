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Умное ИЖС федеральный стандарт


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Резидент «Сколково» будет разрабатывать федеральные стандарты для Умного ИЖС 1
08.07.2025 Федеральные стандарты Умного ИЖС будут разработаны в Челябинской области 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Умное ИЖС федеральный стандарт и организации, системы, технологии, персоны:

inSmart - Инсмартавтоматика 5 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 955 1
Правительство Челябинской области 72 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3170 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3159 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 334 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30582 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53127 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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