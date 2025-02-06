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Индексная книга (каталог) CNews*
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Фетисов Игорь



06.02.2025 Челябинская область преодолевает цифровое неравенство: в 2024 г. мобильная связь и интернет стали доступны еще в 17 населенных пунктах 1
11.01.2024 «Ростелеком» и Правительство устранили цифровое неравенство еще в 70 населенных пунктах Челябинской области 1
14.12.2023 В Челябинской области создали реестр ИТ-стартапов 1
02.06.2023 В Челябинской области подписано первое соглашение для региональной выплаты компенсации по льготной ИТ-ипотеке 1
03.10.2022 Минцифры Челябинской области, АО «Гринатом простые решения» и ГК «Астра» подписали соглашение о сотрудничестве 1
06.09.2022 «Ростелеком» на Южном Урале обеспечит качественной связью еще 4000 жителей поселков и деревень 1
07.04.2022 Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
04.04.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
30.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
27.01.2021 «Ростелеком» приступил к модернизации уличного освещения в Челябинске 1
11.08.2020 «Росэлектроника» открыла демоцентр smart-технологий для «Умного города» 1
20.07.2016 В Челябинской области ведется работа по размещению регионального представительства инновационного центра «Сколково» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Фетисов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9720 3
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 3
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 409 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 446 3
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 61 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2903 2
Comindware - Колловэар 154 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1162 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 34 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 241 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1900 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 309 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 247 1
Центр развития цифровых технологий 12 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 3
IT-Park74 - ПАРК ИТ - Челябинский ИТ-парк - Технопарк информационных технологий 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7346 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11682 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5934 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2719 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1379 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1365 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 3
Федеральное казначейство России 1780 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 830 3
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 15 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 216 3
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 3
Правительство Челябинской области 63 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1909 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 87 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 315 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3057 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 981 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50697 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66354 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19453 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2138 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27586 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1463 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2257 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1065 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12780 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2485 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10787 3
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 506 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2130 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1442 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13538 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8579 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27904 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11650 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20680 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4035 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4676 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 1
Умные платформы 1691 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25435 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15952 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6590 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8214 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24517 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7705 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2185 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13176 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5311 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2140 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2127 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6113 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1755 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1204 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10126 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30816 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5208 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 3
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 347 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 244 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 248 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 263 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 282 1
Linux OS 9983 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
Мартынова Елена 87 3
Бондаренко Игорь 12 3
Чернышенко Дмитрий 565 3
Шадаев Максут 1013 3
Куртяник Надежда 260 3
Чернышев Андрей 69 3
Даценко Юрий 8 3
Парфентьев Алексей 129 3
Лысенко Эдуард 308 3
Албычев Александр 150 3
Херсонцев Алексей 93 3
Майнина Кристина 18 3
Терещенко Денис 88 3
Хайруллин Айрат 104 3
Петрушин Андрей 110 3
Скиба Владимир 42 3
Сорокин Даниил 33 3
Власов Сергей 98 3
Паршин Максим 316 3
Ципорин Павел 102 3
Шпак Василий 224 3
Разумовский Дмитрий 121 3
Веселов Андрей 21 3
Слышкин Василий 129 3
Федулов Владислав 79 3
Богданов Кирилл 112 3
Михайлик Алексей 12 3
Дюбанов Анатолий 95 3
Горожанин Михаил 10 3
Малков Павел 51 3
Кожевников Сергей 21 3
Протопопов Сергей 6 3
Сергеев Михаил 108 2
Кудрин Алексей 124 2
Меджитов Тимур 85 2
Пугачев Павел 63 2
Новожилов Алексей 20 2
Часовских Павел 4 2
Михеев Вячеслав 12 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Россия - УФО - Челябинская область 1217 11
Россия - РФ - Российская федерация 144830 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43304 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1548 6
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 240 6
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 149 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7463 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2909 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 701 3
Россия - ЦФО - Калужская область 983 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1199 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2947 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1452 2
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 288 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 821 2
Россия - УФО - Челябинская область - Саткинский район - Сатка 32 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17433 1
Россия - УФО - Челябинская область - Снежинск 49 1
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 101 1
Россия - УФО - Челябинская область - Копейск 66 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5188 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3112 1
Россия - УФО - Челябинская область - Пластовский района - Пластов 6 1
Россия - УФО - Челябинская область - Чебаркуль 39 1
Россия - УФО - Челябинская область - Аргаяшский муниципальный район - Аргаяш 9 1
Россия - ПФО - Чувашия - Комсомольский район 39 1
Россия - УФО - Челябинская область - Брединский район - Бреды 5 1
Россия - УФО - Челябинская область - Нагайбакский район - Фершампенуаз 7 1
Россия - УФО - Челябинская область - Верхнеуфалейский городской округ - Верхний Уфалей 11 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51209 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3954 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18569 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8703 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2931 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13563 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5988 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7624 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 50 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29169 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3565 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 400 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 904 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2362 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9843 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2259 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3167 1
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1750 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9974 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1082 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7858 1
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Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 274 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48145 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 477 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6714 1
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1217 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5091 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2132 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3212 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 97 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2010 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338921, в очереди разбора - 770375.
Создано именных указателей - 167877.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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