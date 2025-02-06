Фетисов Игорь
Фетисов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Мартынова Елена 87 3
|Бондаренко Игорь 12 3
|Чернышенко Дмитрий 565 3
|Шадаев Максут 1013 3
|Куртяник Надежда 260 3
|Чернышев Андрей 69 3
|Даценко Юрий 8 3
|Парфентьев Алексей 129 3
|Лысенко Эдуард 308 3
|Албычев Александр 150 3
|Херсонцев Алексей 93 3
|Майнина Кристина 18 3
|Терещенко Денис 88 3
|Хайруллин Айрат 104 3
|Петрушин Андрей 110 3
|Скиба Владимир 42 3
|Сорокин Даниил 33 3
|Власов Сергей 98 3
|Паршин Максим 316 3
|Ципорин Павел 102 3
|Шпак Василий 224 3
|Разумовский Дмитрий 121 3
|Веселов Андрей 21 3
|Слышкин Василий 129 3
|Федулов Владислав 79 3
|Богданов Кирилл 112 3
|Михайлик Алексей 12 3
|Дюбанов Анатолий 95 3
|Горожанин Михаил 10 3
|Малков Павел 51 3
|Кожевников Сергей 21 3
|Протопопов Сергей 6 3
|Сергеев Михаил 108 2
|Кудрин Алексей 124 2
|Меджитов Тимур 85 2
|Пугачев Павел 63 2
|Новожилов Алексей 20 2
|Часовских Павел 4 2
|Михеев Вячеслав 12 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
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|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3212 1
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