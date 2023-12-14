Разделы

Поддержка ИТ-отрасли
|

В Челябинской области создали реестр ИТ-стартапов

Правительством Челябинской области принято постановление о формировании и ведении реестра ИТ-стартапов на Южном Урале.

В Челябинской области региональные ИТ-компании могут воспользоваться различными мерами государственной поддержки, в частности, это налоговые льготы, гранты разработчикам, коммерческая ИТ-ипотека, также в регионе приняты дополнительные меры поддержки для ИТ-специалистов. Об этом CNews сообщили представители Минцифры Челябинской области.

«Правительство Челябинской области уделяет большое внимание развитию технологического предпринимательства и талантливой молодежи. Для этого мы создаем благоприятную экосистему, чтобы как можно больше стартапов и новаторских команд стали сильными, успешными компаниями. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддержал нашу идею создания регионального реестра ИТ-стартапов. Включение в реестр дает возможность «молодым» компаниям получить аккредитацию в Минцифры России без подтверждения дохода в размере 30% от ИТ-деятельности. Аккредитованные компании могут воспользоваться федеральными и региональными мерами поддержки», – сказал Игорь Фетисов, министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.

Для включения в реестр ИТ-компании должны соблюсти определенные условия, например: осуществлять деятельность в области информационных технологий; быть зарегистрированными в Челябинской области; с даты создания организации до принятия решения о ее включении соответствующей организации в реестр ИТ-стартапов должно пройти не более трех лет.

Подать заявку на включение в реестр ИТ-стартапов можно через личный кабинет ИТ-организации на портале gosuslugi74.ru.

Консультацию по возникшим вопросам готовы дать специалисты Центра развития цифровых технологий Челябинской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как осуществлять техподдержку после ухода западных вендоров? Опыт «Мобиус Технологии»

Минцифры: Программу «Национальная экономика данных» утвердят в середине 2024 года

Как выбрать удобную CRM: 6 критериев

Бежавших из страны ИТ-шников хотят завалить деньгами и льготами, чтобы заманить обратно. Если не выйдет, заменят мигрантами

Сергей Голицын, ВТБ: В ближайшем будущем персональные советники станут трендом в развитии ИИ

Rutube и «Цифровой прорыв»: программисты сразились за 10 млн рублей

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Hobot LEGEE-D8: совсем другой уровень уборки

Обзор однофазного источника бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRTSE2000RTXLI-NC: надежная защита в самых сложных условиях

Гаджеты для новогоднего настроения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов
Показать еще