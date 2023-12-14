В Челябинской области создали реестр ИТ-стартапов

Правительством Челябинской области принято постановление о формировании и ведении реестра ИТ-стартапов на Южном Урале.

В Челябинской области региональные ИТ-компании могут воспользоваться различными мерами государственной поддержки, в частности, это налоговые льготы, гранты разработчикам, коммерческая ИТ-ипотека, также в регионе приняты дополнительные меры поддержки для ИТ-специалистов. Об этом CNews сообщили представители Минцифры Челябинской области.

«Правительство Челябинской области уделяет большое внимание развитию технологического предпринимательства и талантливой молодежи. Для этого мы создаем благоприятную экосистему, чтобы как можно больше стартапов и новаторских команд стали сильными, успешными компаниями. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддержал нашу идею создания регионального реестра ИТ-стартапов. Включение в реестр дает возможность «молодым» компаниям получить аккредитацию в Минцифры России без подтверждения дохода в размере 30% от ИТ-деятельности. Аккредитованные компании могут воспользоваться федеральными и региональными мерами поддержки», – сказал Игорь Фетисов, министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.

Для включения в реестр ИТ-компании должны соблюсти определенные условия, например: осуществлять деятельность в области информационных технологий; быть зарегистрированными в Челябинской области; с даты создания организации до принятия решения о ее включении соответствующей организации в реестр ИТ-стартапов должно пройти не более трех лет.

Подать заявку на включение в реестр ИТ-стартапов можно через личный кабинет ИТ-организации на портале gosuslugi74.ru.

Консультацию по возникшим вопросам готовы дать специалисты Центра развития цифровых технологий Челябинской области.