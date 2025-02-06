Челябинская область преодолевает цифровое неравенство: в 2024 г. мобильная связь и интернет стали доступны еще в 17 населенных пунктах

В 2024 г. мобильная связь и высокоскоростной интернет стали доступны в 17 населенных пунктах Челябинской области. Теперь жители малых поселений могут пользоваться современными цифровыми услугами, что улучшает качество жизни. Работы прошли в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0), где Минцифры России выступает главным заказчиком, а «Ростелеком» – основным технологическим партнером. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Новые услуги стали доступны в населенных пунктах: Алексеевский, Ачликуль, Баязитова, Верхний Атлян, Кабанка, Малая Ультракова, Мансурова, Меседа, Михеевка, Ольховка, Селянкино, Суфино, Темир, Теренкуль, Тимино, Целинный и Шумаки. В общей сложности около 5000 человек получили возможность пользоваться современными цифровыми коммуникациями.

Игорь Фетисов, министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области: «Мы продолжаем работу по созданию инфраструктуры связи в малых населенных пунктах в рамках федерального проекта ”Устранение цифрового неравенства”. В 2025 г. Минцифры России по результатам голосования предварительно нам одобрило еще 42 малых населенных пункта в Челябинской области, что превышает показатели прошлого года. Увеличение квоты стало возможным благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера, региональной субсидии на строительство сетей связи в поселках, которые не попадают под параметры программы, а также активному участию граждан в голосовании на портале госуслуг. В опросе приняли участие более 24 тыс. человек. Устойчивой мобильной связью и доступом в интернет сегодня уже обеспечено 120 небольших поселений региона. В первой половине этого года к ним добавятся еще 16 территорий».

Оператор мобильной связи T2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства базовых станций.

Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы активно развиваем и модернизируем инфраструктуру в отдаленных районах Южного Урала, чтобы каждый житель имел доступ к интернету и онлайн-сервисам. Устранение цифрового неравенства — это социальный вызов, требующий совместных усилий государства и граждан. Наша технологическая роль в этом процессе очень важна. В 2024 г. в рамках УЦН 2.0 наши мастера проложили почти 83 километра оптоволокна. Общая протяженность линий связи, построенных в регионе за время проекта, превысила 700 километров. Всего установлено 120 базовых станций. Но на этом мы не останавливаемся! Челябинский филиал уже ведет работы по подключению новых вышек, чтобы еще больше людей могли пользоваться современными цифровыми технологиями».

Проект по устранению цифрового неравенства направлен на улучшение качества жизни в малых населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек и способствует развитию цифровой экономики регионов.