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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200564
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Россия УФО Челябинская область Брединский район Бреды

Россия - УФО - Челябинская область - Брединский район - Бреды

СОБЫТИЯ


04.09.2026 МТС увеличила скорость LTE-интернета на юге Челябинской области 2
11.01.2024 «Ростелеком» и Правительство устранили цифровое неравенство еще в 70 населенных пунктах Челябинской области 1
27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
08.02.2019 «Ростелеком» подключил к интернету больницы Челябинской области 1
29.09.2015 ТТК организует Wi-Fi для 64 отделений Сбербанка в Челябинской области 1
19.09.2014 Автоматизирована финансовая деятельность ЛПУ Челябинской области 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10999 3
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 287 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3364 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2151 1
БАРС Груп 581 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 1
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8945 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Талан УК 8 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 184 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13977 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6583 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1550 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4967 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9821 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13543 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54330 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26558 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23052 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11581 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4199 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26977 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5002 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15501 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8721 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1767 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5548 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36477 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14041 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4627 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9357 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1436 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4678 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13110 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29800 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13042 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6877 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4502 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1617 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3292 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6330 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 403 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 906 1
Сергеев Михаил 115 2
Макагонов Евгений 35 1
Путин Владимир 3463 1
Кузнецов Александр 164 1
Козлов Александр 71 1
Дубровский Борис 13 1
Ледяев Максим 14 1
Антонов Андрей 21 1
Фетисов Игорь 16 1
Маринина Ирина 1 1
Россия - УФО - Челябинская область 1517 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1787 5
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 314 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3355 3
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 131 3
Россия - УФО - Челябинская область - Копейск 70 3
Россия - УФО - Челябинская область - Чебаркуль 42 3
Россия - УФО - Челябинская область - Златоустовский городской округ - Златоуст 72 2
Россия - УФО - Челябинская область - Саткинский район - Сатка 38 2
Россия - УФО - Челябинская область - Нагайбакский район - Фершампенуаз 10 2
Россия - УФО - Челябинская область - Верхнеуфалейский городской округ - Верхний Уфалей 12 2
Россия - РФ - Российская федерация 167278 2
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 339 2
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 166 2
Россия - УФО - Челябинская область - Южноуральск 39 2
Россия - УФО - Челябинская область - Коркинский район - Коркино - Коркинский угольный разрез 19 2
Россия - УФО - Челябинская область - Карабаш 21 2
Россия - УФО - Челябинская область - Еманжелинск 6 2
Россия - УФО - Челябинская область - Саткинский район - Бакал 10 1
Россия - УФО - Челябинская область - Кунашакский район - Кунашак 9 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47808 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1229 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2079 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2310 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1088 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1484 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1820 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1084 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1525 1
Россия - УФО - Тюменская область 1375 1
Россия - СФО - Омская область 792 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 772 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1071 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1065 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 723 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1564 1
Россия - УФО - Челябинская область - Верхнеуральск 17 1
Россия - УФО - Челябинская область - Снежинск 50 1
Россия - УФО - Челябинская область - Кыштымский округ - Кыштым 22 1
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 60 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58059 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4448 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10451 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2348 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11408 2
Автомагистраль М-5 Урал - Федеральная автомобильная дорога 35 1
ЕПС - Единый план счетов 194 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 597 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 364 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6615 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53779 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34015 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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