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Россия УФО Челябинская область Чебаркуль

Россия - УФО - Челябинская область - Чебаркуль

СОБЫТИЯ


18.06.2026 «МегаФон» расширил покрытие на живописных озерах Южного Урала 2
31.01.2025 МТС расширила сеть LTE на федеральной трассе М5 «Урал» для десятков тысяч автомобилистов 1
20.01.2025 «МегаФон»: трафик в заповеднике Аркаим вырос на 12% 1
20.12.2024 В Челябинске эксперты «МегаФона» определили места с самым быстрым интернетом 1
29.11.2024 Более чем в 60 поселениях Челябинской области появился 4G-сигнал «МегаФона» 1
18.11.2024 «МегаФон»: самые популярные сайты фриланса у челябинцев 1
07.08.2024 В челябинском аэропорту набрал скорость мобильный интернет 1
11.07.2024 Названы самые популярные водоемы у челябинцев 1
02.02.2024 Более чем в 15 населенных пунктах Челябинской области впервые появилась связь 4G 1
11.01.2024 «Ростелеком» и Правительство устранили цифровое неравенство еще в 70 населенных пунктах Челябинской области 1
15.11.2023 Связисты приготовили для рыбаков Южного Урала мобильную сеть 1
05.09.2023 «Мегафон» провел рефарминг сети на Южном Урале 1
20.07.2023 В 150 местах Южного Урала стал лучше работать мобильный интернет 1
16.01.2023 «Ростелеком» обеспечил скоростным доступом в интернет жителей поселка с необычным названием и еще 13 тыс. сельчан области 1
06.09.2022 «Ростелеком» на Южном Урале обеспечит качественной связью еще 4000 жителей поселков и деревень 1
29.07.2022 Свыше 5000 сельчан Южного Урала впервые получили доступ к 4G «Мегафона» 1
08.02.2019 «Ростелеком» подключил к интернету больницы Челябинской области 1
21.12.2016 «Мегафон» проводит мобильный интернет в уральскую глубинку 1
17.06.2016 ТТК фиксирует двукратный рост интереса к интернет-тарифам с максимальной скоростью доступа в регионах Южного Урала 1
29.09.2015 ТТК организует Wi-Fi для 64 отделений Сбербанка в Челябинской области 1
23.09.2015 Абоненты ТТК в малых городах Южного Урала скачали 1,8 ПБ информации 1
16.09.2015 Datum Group создала электронную векторную карту Чебаркуля 1
28.08.2015 «ТТК-Южный Урал» на 5,4% увеличил количество клиентов среднего и малого бизнеса 1
18.08.2015 Углеметбанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
04.02.2015 МТС обновила оборудование на всей территории Челябинской области 1
05.06.2014 МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом места летнего отдыха на Урале 1
07.11.2013 Челябинский метеорит – сокровищница для ученых 2
09.08.2013 В Челябинской области завершилось внедрение юридически значимого электронного документооборота 2
14.06.2013 МТС модернизировал сеть в популярных местах летнего отдыха на Урале 1
15.02.2013 Для абонентов «МегаФона» в Челябинской области включен межсетевой аварийный роуминг 1
07.02.2013 «Билайн» в 2012 г. запустил свыше 700 базовых станций на Урале 1
27.07.2011 «Воентелеком» подвел итоги модернизации сетей фиксированной связи удаленных военных городков 1
01.02.2011 В Коми построят энергоэффективное жилье эконом-класса 1
28.07.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в девяти населённых пунктах Челябинской области 1
07.04.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в Миассе и Златоусте 1
27.11.2007 В Челябинской области внедряют «Евфрат-Документооборот» 2
21.08.2007 «Крок» обеспечил техническое сопровождение встречи глав государств-участников ШОС 1
15.08.2002 Компания "Мобильные ТелеСистемы" запускает сеть в Челябинске 1
12.09.2001 "Беркут" инсталлировал системы абонентского сервиса в сети "Челябинсксвязьинформ" 1
20.07.2001 "Беркут" поставит комплекс систем абонентского сервиса Bercut для ОАО "Челябинсксвязьинформ" 1

Публикаций - 40, упоминаний - 44

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10558 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15485 6
Ростелеком 10840 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1572 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2140 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9445 4
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 4
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 267 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3296 2
Huawei 4490 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 210 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 2
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Челябинсксвязьинформ 10 2
Крок - Croc 1955 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 723 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 398 1
ЦФТ Золотая Корона 361 1
Интерднестрком - Телеком Приднестровья 26 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8703 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2380 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 272 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 125 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
Залесье АПХ - Агропромышленный холдинг 8 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Талан УК 8 1
Datum Group - Датум Групп - DATUM Soft - ДАТУМ Софт - ДАТУМ ЦР 13 1
Углеметбанк 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13580 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4920 2
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3560 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3044 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3177 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
Правительство Челябинской области 76 1
Администрация Челябинска - Челябинская городская Дума - органы государственной власти 19 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9305 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22676 15
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9967 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26075 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17778 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60773 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9746 10
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7524 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29512 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4317 8
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1427 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9113 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11432 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63889 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4968 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1743 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9148 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9248 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15819 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3230 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7836 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8645 4
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Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1612 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3596 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13367 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26456 3
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2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1143 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2212 3
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6161 2
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 393 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut SMSC - Bercut SMS Centre - Bercut mnSMS Centre - центр коротких сообщений 14 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Messager - Bercut MC - Bercut Messaging Centre - Bercut UM - Bercut Unified Messaging 11 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut PrePaid Service - Bercut Paid Card - Bercut Scratch card 10 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut AutoInformer 8 2
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Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 874 1
Autodesk AutoCAD 373 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 102 1
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Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 1
МТС 3G-сеть 121 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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