Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия УФО Челябинская область Чебаркуль
СОБЫТИЯ
Публикаций - 40, упоминаний - 44
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 3
|Сироткин Виталий 11 3
|Сергеев Михаил 114 3
|Путин Владимир 3441 2
|Козлов Александр 69 2
|Ледяев Максим 14 2
|Фетисов Игорь 15 2
|Колесникова Ольга 8 2
|Денисов Сергей 24 2
|Макагонов Евгений 35 1
|Трапезникова Елена 1 1
|Стерликова Елена 1 1
|Новиков Дмитрий 41 1
|Кузьмин Сергей 43 1
|Волков Григорий 3 1
|Остатюк Игорь 6 1
|Федорова Олеся 63 1
|Гайзер Вячеслав 13 1
|Дубровский Борис 13 1
|Назарбаев Нурсултан 85 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Антонов Андрей 21 1
|Белейчев Александр 10 1
|Березной Андрей 77 1
|Сергеев Константин 12 1
|Цицин Константин 9 1
|Попова Ольга 15 1
|Маркевич Юрий 1 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450794, в очереди разбора - 728351.
Создано именных указателей - 196310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450794, в очереди разбора - 728351.
Создано именных указателей - 196310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.