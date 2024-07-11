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Названы самые популярные водоемы у челябинцев

С наступлением лета южноуральцы предпочитают выбирать для отдыха водоемы. В июне число отдыхающих у озер в Челябинской области выросло на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали аналитики «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С начала лета наиболее популярными водоемами в выходные дни у челябинцев стали: озеро Увильды, озеро Чебаркуль, озеро Тургояк, озеро Кременкуль, озеро Малые Аллаки

В самый популярный день – 16 июня – на берега южноуральских водоемов съехалось на 23% больше людей, чем в обычный будний день.

Объем интернет-трафика, израсходованного в популярных местах отдыха, в первый месяц лета вырос на 67% – жители Челябинской области все чаще заходят в соцсети, слушают музыку и отправляют фото и видео в мессенджерах.

Для комфортного отдыха жителей и гостей региона в этом году «МегаФон» модернизировал оборудование у ряда водоемов, в том числе на озерах Кременкуль, Малые Аллаки и Увильды. На последнем число посетителей с начала года выросло более чем на 11%.

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«Южный Урал известен своими озерами и живописными местами. Отдыхать на водоемы приезжают не только жители региона, но и путешественники из соседних областей. Для того, чтобы они всегда оставались на связи, мы проводим модернизацию сети. Сейчас средняя скорость мобильного интернета в наиболее популярных местах может достигать 50 Мбит/с», – сказал директор «МегаФона» в Челябинской области Сергей Денисов.

С начала года телеком-оператор провел серьезный рефарминг сети в регионе, который затронул более 580 объектов в 220 населенных пунктах Южного Урала. В том числе, эффективность существующей инфраструктуры улучшена в Челябинске, Магнитогорске и Озерске.

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