Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Россия УФО Челябинская область Увильды



20.01.2025 «МегаФон»: трафик в заповеднике Аркаим вырос на 12% 1
14.10.2024 Аналитика: у россиян вырос интерес к пермским здравницам 1
11.07.2024 Названы самые популярные водоемы у челябинцев 1
17.06.2024 «МегаФон»: челябинцы стали чаще приезжать на озеро Увильды 1
15.11.2023 Связисты приготовили для рыбаков Южного Урала мобильную сеть 1
21.07.2023 В сотне мест Среднего Урала улучшили мобильный интернет 1
20.07.2023 В 150 местах Южного Урала стал лучше работать мобильный интернет 1
11.08.2022 «Ростелеком» на Южном Урале подключил к интернету базу отдыха в поселке Увильды 1
20.09.2021 «Ростелеком» на Южном Урале завершил крупнейшую оптическую стройку на западном и южном берегах озера Увильды 1
22.05.2015 МТС запустила первую сеть LTE-1800 в Челябинской области 1
25.10.2011 «Билайн» расширил покрытие сетей 2G и 3G в Челябинской области 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8803 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 3
Ростелеком 9699 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Apple Inc 12099 1
Huawei 3932 1
Samsung Electronics 10254 1
LG Electronics 3614 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
ZTE Corporation 747 1
Sony 6544 1
HTC Corporation 1499 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 25 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10759 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1453 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 238 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3850 1
Apple iPhone 5 772 1
Apple iPad mini 418 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
Сергеев Михаил 108 2
Козлов Александр 68 1
Денисов Сергей 23 1
Бежин Вячеслав 3 1
Сироткин Виталий 11 1
Джур Инна 4 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 10
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 7
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 238 6
Россия - РФ - Российская федерация 144186 5
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 281 5
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 149 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 3
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 98 3
Россия - УФО - Челябинская область - Златоустовский городской округ - Златоуст 60 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
Россия - УФО - Свердловская область 1491 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 57 2
Россия - УФО - Челябинская область - Трехгорный 23 2
Россия - УФО - Челябинская область - Чебаркуль 38 2
Россия - УФО - Челябинская область - Копейск 66 2
Россия - УФО - Челябинская область - Саткинский район - Сатка 31 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - УФО - Челябинская область - Коркино - Коркинский угольный разрез 19 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 1
Россия - УФО - Челябинская область - Южноуральск 25 1
Россия - УФО - Челябинская область - Куса 5 1
Россия - Рощино 22 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 169 1
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 90 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 65 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - УФО - Свердловская область - Верхняя Пышма 25 1
Россия - УФО - Челябинская область - Саткинский район - Бакал 6 1
Россия - УФО - Челябинская область - Верхнеуральск 16 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 866 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Россия - УФО - Челябинская область - Кыштымский округ - Кыштым 22 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 6
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Quality of Life - Качество жизни 32 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 1
Дача - дачники 814 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 220 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 503 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
Международный женский день - 8 марта 325 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще