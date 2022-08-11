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«Ростелеком» на Южном Урале подключил к интернету базу отдыха в поселке Увильды

Национальный провайдер «Ростелеком» подключил к скоростному интернету базу отдыха «Бунчук» в поселке Увильды Челябинской области. Для этого специалисты связи проложили на территории комплекса около трех километров волоконно-оптических линий. Интернет для гостей и сотрудников базы доступен по проводной технологии и Wi-Fi.

Теперь посетители и персонал туристического комплекса могут в комфортных для себя условиях серфить новости, смотреть видео, слушать музыку, а также работать в помещении или на свежем воздухе.

Директор Челябинского филиала «Ростелекома» Михаил Сергеев сказал: «Сотрудники связи построили оптику и установили точки беспроводного доступа в 20 коттеджах и административных помещениях базы отдыха. Радиус действия Wi-Fi на площадке − 100 метров, скорость подключения − 20 Мбит/сек. Для выхода в Сеть нужен смартфон, планшет или другое устройство с возможностью подключения к Wi-Fi. Авторизоваться можно через SMS. Для удобства и безопасности клиентов и сотрудников сеть изолирована и защищена паролем».

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Построенная оптическая инфраструктура по желанию заказчика позволяет подключить такие сервисы как «Телевидение для гостиниц» и «Видеонаблюдение». Благодаря интерактивному ТВ гостям будут доступны до 68 телеканалов в HD-качестве и лицензионные фильмы. При этом заказчик имеет возможность транслировать собственный информационный и рекламный контент. Видеонаблюдение может обеспечить безопасность и сохранность имущества, контролировать персонал и фиксировать поток гостей.

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