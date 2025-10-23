Неожиданный подарок. Мобильный браузер Microsoft Edge получил полную поддержку настольных расширений. Такого нет даже у Chrome

Microsoft внедрила в браузер Edge поддержку всех расширений, что существуют для его настольной версии. Это уникальный случай среди крупнейших разработчиков бразуеров – даже Google пока не решилась на подобное. Новшество работает исключительно в Edge для Android – сроки его реализации в приложении для iOS корпорация не называет.

Полезный подарок Microsoft

Корпорация Microsoft решила превратить мобильный Edge в полноценный браузер. Как пишет портал Windows Latest, она внедрила в него поддержку абсолютно всех расширений, что существуют для его настольной версии.

Мобильный Edge и раньше умел работать с расширениями – эта опция появилась в нем несколько месяцев назад, что уже выделило его на фоне всех популярных браузеров для Android и iOS. Они в подавляющем своем большинстве годами лишены поддержки расширений. Осенью 2024 г. в том же направлении намеревалась пойти и Google.

Однако раньше мобильный Edge работал с плагинами, созданными специально для него, но не для компьютерной версии браузера. Это весьма полезное новшество, с учетом того, что настольный Edge основан на Chromium и поддерживает почти все расширения, что и Google Chrome.

При этом мобильный Chrome до сих пор не обзавелся полноценной поддержкой расширений – в этом плане Microsoft обошла Google, главного игрока на мировом рынке браузеров. Впрочем, для нее это не впервые – CNews писал, что Google регулярно копирует различные «фишки» из Edge и переносит их в свой Chrome.

Не все так гладко

Эксперты Windows Latest уже тестируют нововведение. По их словам, оно доступно в тестовых сборках, да и в целом экосистема пока не проработана, как требуется. Например, магазин расширений в Edge все еще отсутствует как таковой – его заменяет длинный список всех доступных плагинов.

Да и в целом настольные расширения в мобильном Edge пока еще могут работать нестабильно. Microsoft честно предупреждает об этом всех пользователей, не уточняя, когда она намерена решить эту проблему.

Отдельно отметим, что с настольными дополнениями мобильный Edge умеет работать исключительно в модификации для ОС Android. Версия для Apple iOS подобной опцией пока не обзавелась – здесь Microsoft тоже не называет никакие сроки.

Чтобы упростить поиск нужного расширения в Edge для смартфона, потребуется включить строку поиска – она по умолчанию отключена. В адресной строке нужно вписать адрес Edge://flags и перейти на эту страницу, где потребуется вручную активировать флаг Android Extension Search, после чего перезагрузить браузер.

Вроде бы все работает

Специалисты Windows Latest протестировали и строку поиска, и процесс установки расширений. Они убедились, что на этих этапах все работает корректно.

Тест был проведен на дополнении Grammarly, которое работает в фоне и предупреждает о допущенных грамматических ошибках при наборе текста в окне браузера. Это расширение без труда запустилось в мобильном Edge и даже полностью выполняет свои функции без каких-либо проблем.

Но здесь стоит подчеркнуть, что стабильность работы того или иного настольного расширения на смартфоне зависит не только и не столько от Microsoft, сколько непосредственно от самих разработчиков этих плагинов. Им необходимо оптимизировать их работу под браузер для Android.

Некоторые из них так и поступили. Например, есть расширение Keepa, оптимизированное для мобильных устройств. Оно показывает изменение цен на товары в интернет-магазинах, и оно уже существует в отдельной версии для мобильного Edge.

По данным Windows Latest, и оптимизированные расширения, и те, которые пока формально не готовы к запуску на мобильнике, в реальности могут одинаково быстро и стабильно работать в Edge под Android.