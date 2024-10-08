В мобильном интернете грядет революция. На Chrome в Android впервые в истории можно будет ставить расширения для настольного браузера

Google встроит в Chrome для Android поддержку расширений для настольных браузеров. Это означает, на Android-смартфонах, планшетах и головных устройствах автомобилей можно будет пользоваться теми же дополнениями для Chrome, что и на настольном компьютере или ноутбуке. Пользователи всего мира годами просили о такой возможности.

Гениальное решение Google

Интернет-гигант Google в обозримом будущем может встроить в мобильный браузер Chrome поддержку расширений для настольных обозревателей, пишет профильный портал Android Police. Для пользователей это означает, что все те расширения, которые внедрены в их Chrome или любой браузер на его основе на ПК или ноутбуке, можно будет использовать и на мобильном устройстве, и даже в автомобиле.

Для Google же это означает, что пользователи больше не будут искать альтернативу Chrome для Android – этот браузер объективно менее функционален, чем многие его конкуренты. К примеру, он, в отличие от своих прямых конкурентов даже толком не может справиться с потоками спама на веб-страницах, да и сам вечно досаждает рекомендациями.

Growtika / Unsplash Мобильный Chrome совсем скоро станет в разы лучше и функциональнее

Вероятнее всего, одна из основных причин, по которой Chrome лидирует в сегменте мобильных браузеров – это тот факт, что он предустановлен на большинство Android-устройств, а многие пользователи просто не утруждают себя поиском альтернативы и работают с тем, что дали «из коробки». Сейчас у Chrome 66,73% глобального рынка мобильных браузеров против 23,02% у Apple Safari, 1,92% у Opera и 0,54% у Firefox (статистика StatCounter за сентябрь 2024 г.).

Поначалу не для всех

Как пишет Android Police, первоначально поддержка расширений появится в так называемых «хромбуках» и «хромбоксах» – ноутбуках и неттопах под управлением Chrome OS, малоизвестной настольной ОС Google. Официально о своих намерениях интернет-гигант пока не заявляет, но есть информация, согласно которой Google уже тестирует мобильный Chrome с поддержкой расширений.

Об этом, в частности, говорит эксперт по Android Мишаал Рахман (Mishaal Rahman). Он заявил порталу Android Authority, что тестирование Chrome для Android с поддержкой расширений уже ведется. Внутри компании проект, по его словам, называют Desktop Android.

Рахман тоже подчеркнул, что первыми оценить нововведение смогут лишь пользователи Chrome OS, то есть весьма немногочисленная масса людей. Системе совсем скоро исполнится 16 лет, а она до сих пор установлена всего-навсего на 2,25% ПК и ноутбков в мире.

Рахман отмечает, что владельцам мобильных устройств на Android пока рано терять надежду, и что у них есть шанс получить-таки Chrome с поддержкой расширений. Но никакой конкретики по срокам релиза он вносить не стал.

Конкуренты давно впереди

Несмотря на то, что у Chrome сейчас больше половины мирового рынка мобильных браузеров, он зачастую не в силах тягаться с конкурентами по части возможностей, а иногда и удобства использования. Для примера, браузер Opera в своей мобильной версии хоть и не имеет поддержки расширений, но зато располагает встроенной функцией очистки веб-страниц от навязчивого спама, в том числе и от всплывающих окон.

Что же до других прямых конкурентов Chrome, то многие из них уже умеют работать с расширениями. Портал Android Police приводит в качестве примера штатный браузер Samdung, у которого 3,9% глобального рынка, Firefox с его 0,54% и еще ряд альтернативных обозревателей, каждый из которых основан на Chromium.

Почему Google медлит

С учетом того, что в мире уже довольно давно существуют мобильные браузеры с поддержкой расширений, проблема отсутствия таковой функциональности в Chrome с зашкаливающей степенью вероятности носит не технический характер. Особенно с учетом того факта, что Google – это, фактически, главная интернет-корпорация в мире, диктующая свои стандарты и требования рынку.

По мнению экспертов портала Android Police, это может быть связано с опасениями Google по поводу моментального и повсеместного начала использования расширений в мобильном Chrome, избавляющих пользователей от вездесущей назойливой рекламы в интернете. На настольных браузерах соответствующие дополнения для браузеров годами входят в топы самых востребованных, а их пользовательская база насчитывает миллионы человек. Реклама в интернете – один из основных источников дохода Google, у которого есть гигантская рекламная сеть AdSense, окутавшая всю Сеть. Летом 2024 г. Google исключил из нее россиян.