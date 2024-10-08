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В мобильном интернете грядет революция. На Chrome в Android впервые в истории можно будет ставить расширения для настольного браузера

Google встроит в Chrome для Android поддержку расширений для настольных браузеров. Это означает, на Android-смартфонах, планшетах и головных устройствах автомобилей можно будет пользоваться теми же дополнениями для Chrome, что и на настольном компьютере или ноутбуке. Пользователи всего мира годами просили о такой возможности.

Гениальное решение Google

Интернет-гигант Google в обозримом будущем может встроить в мобильный браузер Chrome поддержку расширений для настольных обозревателей, пишет профильный портал Android Police. Для пользователей это означает, что все те расширения, которые внедрены в их Chrome или любой браузер на его основе на ПК или ноутбуке, можно будет использовать и на мобильном устройстве, и даже в автомобиле.

Для Google же это означает, что пользователи больше не будут искать альтернативу Chrome для Android – этот браузер объективно менее функционален, чем многие его конкуренты. К примеру, он, в отличие от своих прямых конкурентов даже толком не может справиться с потоками спама на веб-страницах, да и сам вечно досаждает рекомендациями.

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Growtika / Unsplash
Мобильный Chrome совсем скоро станет в разы лучше и функциональнее

Вероятнее всего, одна из основных причин, по которой Chrome лидирует в сегменте мобильных браузеров – это тот факт, что он предустановлен на большинство Android-устройств, а многие пользователи просто не утруждают себя поиском альтернативы и работают с тем, что дали «из коробки». Сейчас у Chrome 66,73% глобального рынка мобильных браузеров против 23,02% у Apple Safari, 1,92% у Opera и 0,54% у Firefox (статистика StatCounter за сентябрь 2024 г.).

Поначалу не для всех

Как пишет Android Police, первоначально поддержка расширений появится в так называемых «хромбуках» и «хромбоксах» – ноутбуках и неттопах под управлением Chrome OS, малоизвестной настольной ОС Google. Официально о своих намерениях интернет-гигант пока не заявляет, но есть информация, согласно которой Google уже тестирует мобильный Chrome с поддержкой расширений.

Об этом, в частности, говорит эксперт по Android Мишаал Рахман (Mishaal Rahman). Он заявил порталу Android Authority, что тестирование Chrome для Android с поддержкой расширений уже ведется. Внутри компании проект, по его словам, называют Desktop Android.

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Рахман тоже подчеркнул, что первыми оценить нововведение смогут лишь пользователи Chrome OS, то есть весьма немногочисленная масса людей. Системе совсем скоро исполнится 16 лет, а она до сих пор установлена всего-навсего на 2,25% ПК и ноутбков в мире.

Рахман отмечает, что владельцам мобильных устройств на Android пока рано терять надежду, и что у них есть шанс получить-таки Chrome с поддержкой расширений. Но никакой конкретики по срокам релиза он вносить не стал.

Конкуренты давно впереди

Несмотря на то, что у Chrome сейчас больше половины мирового рынка мобильных браузеров, он зачастую не в силах тягаться с конкурентами по части возможностей, а иногда и удобства использования. Для примера, браузер Opera в своей мобильной версии хоть и не имеет поддержки расширений, но зато располагает встроенной функцией очистки веб-страниц от навязчивого спама, в том числе и от всплывающих окон.

Что же до других прямых конкурентов Chrome, то многие из них уже умеют работать с расширениями. Портал Android Police приводит в качестве примера штатный браузер Samdung, у которого 3,9% глобального рынка, Firefox с его 0,54% и еще ряд альтернативных обозревателей, каждый из которых основан на Chromium.

Почему Google медлит

С учетом того, что в мире уже довольно давно существуют мобильные браузеры с поддержкой расширений, проблема отсутствия таковой функциональности в Chrome с зашкаливающей степенью вероятности носит не технический характер. Особенно с учетом того факта, что Google – это, фактически, главная интернет-корпорация в мире, диктующая свои стандарты и требования рынку.

По мнению экспертов портала Android Police, это может быть связано с опасениями Google по поводу моментального и повсеместного начала использования расширений в мобильном Chrome, избавляющих пользователей от вездесущей назойливой рекламы в интернете. На настольных браузерах соответствующие дополнения для браузеров годами входят в топы самых востребованных, а их пользовательская база насчитывает миллионы человек. Реклама в интернете – один из основных источников дохода Google, у которого есть гигантская рекламная сеть AdSense, окутавшая всю Сеть. Летом 2024 г. Google исключил из нее россиян.

Геннадий Ефремов

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