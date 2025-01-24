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Джур Инна



24.01.2025 «МегаФон» в Самарской области возглавил новый топ-менеджер 1
19.12.2023 Алексей Женихов возглавил «Мегафон» в Свердловской области 1
11.12.2023 «Мегафон» представил нового руководителя макрорегиона Поволжье 1
21.07.2023 В сотне мест Среднего Урала улучшили мобильный интернет 1
03.08.2022 От городов – до поселков и садов: связисты улучшили интернет на Среднем Урале 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Джур Инна и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8829 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1481 2
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 25 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20622 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8150 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7384 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13122 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3402 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7647 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3986 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9372 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 638 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1228 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7100 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6564 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1009 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1440 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 983 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27867 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2143 1
Формоза-Софт - Лесохранитель 13 1
Женихов Алексей 36 1
Скурихин Владимир 16 1
Молотков Михаил 8 1
Телюков Олег 8 1
Россия - УФО - Свердловская область 1496 4
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 169 2
Россия - РФ - Российская федерация 144361 2
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 90 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1372 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3944 2
Россия - УФО - Свердловская область - Сысертский городской округ - Сысерть 19 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 65 1
Россия - УФО - Свердловская область - Серов 24 1
Россия - УФО - Свердловская область - Верхняя Пышма 25 1
Россия - УФО - Челябинская область - Увильды 11 1
Россия - УФО - Свердловская область - Буланаш 3 1
Россия - Средний Урал 78 1
Россия - УФО - Свердловская область - Карпинск 7 1
Россия - ПФО - Саратовская область 729 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 578 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2941 1
Россия - ПФО - Самарская область 1312 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 612 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 444 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 718 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2372 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1628 1
Сельское хозяйство - Птицеводство - Птицефабрики - Poultry farming 72 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5356 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6174 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2475 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2389 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4003 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24099 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4879 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8639 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5856 1
ЮУрГГПУ - Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет - ЧГПИ - Челябинский государственный педагогический университет 9 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 530 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 32 1
Международный женский день - 8 марта 327 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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