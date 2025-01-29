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Индексная книга (каталог) CNews*
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Молотков Михаил



29.01.2025 «МегаФон» в Нижегородской области возглавил Алексей Михайлов 1
17.06.2024 «МегаФон» в Липецкой области возглавил Дмитрий Хорошев 1
10.06.2024 Директором «МегаФона» в Пермском крае стал Андрей Шмалев 1
22.04.2024 «МегаФон» в Воронежской области возглавил Павел Фомин 1
20.03.2024 «МегаФон» в Кировской области возглавил Александр Максимов 1
19.12.2023 Алексей Женихов возглавил «Мегафон» в Свердловской области 1
11.09.2015 «МегаФон» запускает сеть LTE-Advanced в Нижнем Новгороде 1
14.08.2015 «МегаФон» установил базовую станцию на опоре уличного освещения в Нижнем Новгороде 1
10.11.2014 С момента запуска сети 4G+ мобильный трафик абонентов «МегаФона» в Нижегородской области вырос в 6,5 раз 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Молотков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8847 8
МегаФон Центральный филиал 91 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1481 2
Apple Inc 12109 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7664 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8168 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2913 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7389 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20634 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6567 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3988 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21163 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3413 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27480 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10201 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15904 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6042 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 373 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4767 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24183 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12037 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27879 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7591 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9787 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1700 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1011 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13139 1
Apple iPhone 6 4861 1
Фомин Павел 31 2
Женихов Алексей 37 2
Шмалев Андрей 14 1
Джур Инна 5 1
Максимов Александр 20 1
Рулев Юрий 6 1
Чертков Андрей 1 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2945 5
Россия - РФ - Российская федерация 144512 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1879 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3105 3
Россия - УФО - Свердловская область 1499 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 580 2
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Россия - ЦФО - Воронежская область 795 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3097 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 848 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 646 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2670 1
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1477 1
Россия - Крайний Север 266 1
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Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 107 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 47 1
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ТИСБИ Университет управления УВО 8 1
МАГУ - Мурманский арктический государственный университет 7 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 530 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 55 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 32 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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