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Индексная книга (каталог) CNews*
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ПсковГУ Псковский государственный университет

ПсковГУ - Псковский государственный университет


29.01.2025 «МегаФон» в Нижегородской области возглавил Алексей Михайлов 1
03.04.2024 Редкие издания о жизни и творчестве Пушкина оцифруют на планетарном сканере «ЭларСкан А2-400Р» 3
14.07.2016 Студенты ПсковГУ смогут подключить автоплатеж от Сбербанка для оплаты обучения 2
08.09.2006 В Пскове пройдёт международная конференция математиков 1
08.09.2006 В Пскове пройдёт международная конференция математиков 1

Публикаций - 5, упоминаний - 8

ПсковГУ и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1012 1
МегаФон 8956 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7384 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1772 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 887 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6641 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7796 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3753 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5094 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4188 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 356 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 1
Оцифровка - Digitization 4577 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5806 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15820 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 769 1
ЭЛАР ЭларСкан 138 1
Михайлов Алексей 75 1
Молотков Михаил 9 1
Куликов Роман 31 1
Тарасенко Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 3
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 306 3
Беларусь - Белоруссия 5713 2
Украина 7630 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 727 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3108 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 310 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1894 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2960 1
Северный Ледовитый океан - Белое море - Студёное, Соловецкое море 43 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 130 1
Россия - СЗФО - Псковская область 636 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29323 4
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 918 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24261 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10008 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3575 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 1
ICM - International Congress of Mathematicians - Международный конгресс математиков 6 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342651, в очереди разбора - 766421.
Создано именных указателей - 169524.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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